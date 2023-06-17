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  •   Hazırlıklar Başlasın! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Geri Sayım Başladı! Kripto Para Dünyasının Ünlü İsmi Duyurdu!

Hazırlıklar Başlasın! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Geri Sayım Başladı! Kripto Para Dünyasının Ünlü İsmi Duyurdu!

Özet

  • Arthur Hayes, Çin'in kripto para yasağını kaldırarak yeni bir boğa döngüsünü tetikleyebileceğini söyledi.
  • Hayes, Çinli yatırımcıların piyasaya dönmesi kripto para piyasasında güçlü bir ralliye neden olmasını bekliyor.
  • Hayes'e göre Çin yuanı zayıflayacak ve kaynaklar kripto para piyasasına akarak bir sonbahar rallisi başlatacak.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:32
17 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan BitMEX‘in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, kripto para piyasası için yeni bir yükseliş diğer bir deyişle boğa döngüsünü tetikleyebilecek bir senaryo ortaya koydu.

“Çin, Kripto Para Yasağını Kaldırabilir”

Kripto para dünyasının ünlü isimlerden Arthur Hayes, yayımladığı yeni blog yazısında, ABD’de kripto paralar için düşmanca bir ortamın olduğu bir dönemde Çin’in kripto para yasağını kaldırarak vatandaşlarının kripto paraya yatırım yapmasına izin verebileceğini söyledi.

BitMEX’in kurucu ortağına göre, Çinli yatırımcıların piyasaya yönelmesi kripto para piyasasında güçlü bir rallinin fitilini ateşleyebilir:

Çinli kripto para yatırımcılarının Hong Kong’un inşa ettiği finansal boruları aracılığıyla piyasaya geri dönüşü, beş parasız Amerikan kitlesinin etkin bir şekilde dışarıda bırakıldığı aynı zamanda piyasayı yeniden ateşleyecek.

Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Sonbahar Rallisi” Öngörüsü

Hayes, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin zayıflamasının para politikasının gevşemesiyle sonuçlanacağını ve kaynakların bir kısmının kripto para piyasasına akacağını iddia ederek “Çin ekonomisi ne kadar az büyürse, o kadar fazla kredi verilir. Ardından Çin yuanı zayıflar, sermayenin uygun araçlara ‘kaçmasına’ izin verilir ve bunun sonucunda kripto para piyasalarına umarım sonbahar rallisini başlatacak kıvılcım sağlanmış olacak.” dedi.

Hayes’e göre Çin, ülkenin Batı’da tuttuğu varlık miktarını azaltacak ve bu doğrudan doğruya Bitcoin yatırımcılarına pozitif etki edeceğini iddia ederek “Çin’in para birimini zayıflatması ve buna karşılık sadık yoldaşlarının Bitcoin türevlerini satın almasına izin vermesi ülkenin elinde tuttuğu Batılı varlıklarının miktarını azaltıyor. Çin, ihracat gelirleriyle ABD Hazine tahvili satın alma ya da herhangi bir şekilde ABD doları varlıkları tutma konusunda ne kadar isteksiz olursa, ABD de vatandaşlarının sermayesinin ülkeyi terk edememesini sağlamak için o kadar çok çalışmak zorunda kalır. Çünkü uzun vadeli borcun olağan alıcısı Çin grevde. Bu, Lord Satoshi Nakamoto’nun projesine yatırım yapanlara muhteşem getiriler sağlayacak olumlu bir refleksif ilişki.” ifadelerini kullandı.

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