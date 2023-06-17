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Ünlü milyarder kriptonun göz önündeki isimlerinden ve son gelişmeler ona göre de muhteşem. Peki ama neden? Bitcoin fiyat 17 Haziran Cumartesi gününe 26.300 doların üstünde başladı. Fiyat son 24 saatte bin doların üstünde arttı ve bunun arkasında tek bir sebep var. O da dünyanın en büyük varlık yöneticisinin açık biçimde kripto paralara giriş yapma isteğidir.

Kripto Paralar Yükselebilir

Milyarder Mike Novogratz, BlackRock’ın bir Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunmasının kripto kralının başına gelebilecek en iyi şey olduğunu söylüyor. The Claman Countdown’a verdiği yeni bir röportajda Galaxy Digital CEO’su, 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten bir yatırım şirketi olan BlackRock’ın başarılı olmasını umduğunu çünkü bunun daha fazla yatırımcıyı bu alana çekeceğini söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bugüne kadar gönderilen tüm spot Bitcoin ETF başvuruları reddedildi. SEC’in 240 gün içinde de BlackRock’a cevap vermesi gerekiyor. İki dev borsaya açılan davanın peşinden gelen başvuru ise adeta yatırımcıları cesaretlendirmek için atılmış bir adım gibi görünüyor.

2024 Bitcoin Boğası

BlackRock hamlesiyle birlikte sonraki boğa koşusunun hikayesi şekillenmeye başlıyor. Önümüzdeki yıl birçok açıdan kripto paraların devasa kazançlar elde edebileceği bir ortama dönüşüyor. Birkaç aydır yeterince olumsuzluktan bahsettik biraz da umut veren şeylerden konuşalım. Önümüzdeki yıl neler olacak?

Bugünkü beklentilere göre Fed 2024 ilk çeyrekte faiz indirimlerine başlayacak.

Nisan ayında Bitcoin halving’i gerçekleşecek.

Hong Kong’un kripto para adımı meyvelerini vermeye başlayacak.

Ripple davası sonuçlanacak.

En azından Stablecoinler için ABD’de yasal mevzuatın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dört yıllık döngülere göre 2024 ralli yılı olarak görülüyor.

BlackRock’ın başvurusuyla ilgili karar verilmiş olacak.

Mike Novogratz şunları söyledi;

“Eğer BlackRock CEO’su Larry Fink bunu başarabilirse, bu alan için şaşırtıcı derecede büyük bir olay çünkü kurumların katılımını gerçekten kolaylaştırıyor. Onlar dünyanın en büyük varlık yöneticisi… Bitcoin ETF‘sine sahip olmamamız için bir neden yok, vadeli işlem ETF’miz var. Yargıç zaten Grayscale davasında SEC’i bu çılgınlığı nedeniyle azarladı, yani göreceğiz.”

Duruşunu daha da detaylandıran Novogratz BlackRock’ın BTC ETF teklifinde başarılı olmasının kral kripto para biriminin başına gelebilecek en iyi şey olacağını söyledi.

“BlackRock’ın BTC ETF’sini hayata geçirmesi BTC’nin başına gelebilecek en iyi şey olacaktır.”

BlackRock ilk olarak 15 Haziran’da iShares Bitcoin Trust için SEC’e bir talepte bulundu. BTC ETF’leri oluşturmaya çalışan diğer şirketler arasında Grayscale, VanEck ve Cathie Wood’s ARK Invest yer alıyor.