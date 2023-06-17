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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance’e açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Dev kripto para borsası Binance, borsanın ABD kolu Binance US ve SEC, yalnızca Binance US çalışanlarının müşteri fonlarına erişebilmesinin sağlanması için anlaşma yaptığını duyurdu.

Binance-SEC Anlaşmasının Detayları

Davaya bakan federal yargıç tarafından imzalanması önerilen anlaşmaya göre Binance US, hiçbir Binance Holdings (global kripto para borsası) yetkilisinin çeşitli cüzdanları, donanım cüzdanları veya Binance US’nin Amazon Web Hizmetleri araçlarına kök erişimi için özel anahtarlara erişmemesini sağlamak amacıyla adımlar atacak. Bunun için Binance US’deki müşteri fonlarının ve cüzdan anahtarları tamamı ABD sınırları içerisine geri getirilerek saklanacak. Binance US ayrıca önümüzdeki haftalarda tahmini şirket maliyetleri de dahil olmak üzere şirketin giderleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapacak.

Önerilen bu anlaşma, SEC‘in Binance US’nin varlıklarının tamamının dondurulmasını talep etmesi üzerine geldi. SEC, geçici bir kısıtlama emri (TRO) verilmemesi halinde potansiyel offshore fon transferleri yapılması veya kayıtların imha edilmesinden endişe ediyordu. Binance US’nin yasal temsilcileri ise şirket varlıklarının tamamının dondurulmasına karşı çıkarak, şirketin varlıklarının dondurulmasının bir ölüm cezası anlamına geldiğini savunarak bu konuda geri adım atılmasını talep ediyorlardı.

Davaya bakan Yargıç da Anlaşma Yapılmasını Önermişti

Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jackson, taraflara bir kısıtlama emri hazırlamasından daha çok önerilen bir şartname üzerinde anlaşmaya varmalarının daha iyi olacağını söyledi. Jackson ayrıca kısıtlama emrinin daha derinlemesine bir duruşma için iki haftalık bir sınırlamayla verildiğini de ekledi.

Yargıç, bu hafta başında gerçekleştirilen bir duruşma sırasında Binance‘in avukatlarının ve SEC’in sunduğu 4 bin sayfadan fazla delil göz önüne alındığında, bu sürenin kapsamlı bir duruşmaya hazırlık yapılması için yetersiz olacağını ifade ederek taraflar arasında anlaşmanın daha iyi bir karar olacağını söyledi.