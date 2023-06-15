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Kripto para piyasaları için muhteşem haber resmen birkaç dakika önce geldi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi adımı attı. Artık kripto paraların 10 trilyon dolarlık bir destekçisi var. Başvurunun onaylanması halinde kurumsal talepte devasa artış görülebilir.

Kripto Paralar Son Dakika

BlackRock Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. New York merkezli Amerikan global yatırım yönetimi şirketi BlackRock devletlere borç veren şirket olarak biliniyor. Tam 10 trilyon dolarlık varlığa sahip ve dünya genelinde ismi duyulmuş çok sayıda şirkette ortaklığı veya hissesi var. Sadece başvuru yapması bile kripto para piyasaları için son derece önemli bir gelişme.

Coinbase Custody Trust Company saklama hizmeti verecek. Bu zaten beklenen bir şeydi aynı zamanda COIN hisselerinin de yükselmesini sağlayabilir. Circle kendi tahvillerini BlackRock aracılığıyla saklıyordu.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Spot Bitcoin ETF başvurusu sebebiyle Bitcoin fiyatının hızla 25.700 dolar sınırına dayandığını gördük. Başvuruyu yapan şirket BlackRock ve maddi, siyasi olarak ABD’nin en güçlü şirketidir. Bu da yakında SEC’in Spot Bitcoin ETF onayı verebileceğini gösteriyor. Çin’in Hong Kong adımıyla tüm bunları birleştirdiğimizde dünyanın artık kurumsal kripto pazarı evresine hazırlandığını söylersek abartı olmaz.

Çin, Hong Kong eliyle kriptonun getirdiği inovasyondan ve ekonomiden yararlanmaya çalışırken ABD bunu Fidelity ve BlackRock gibi en güçlü şövalyeleriyle yapacak. Kripto paraların öldü denildiği ortamda 10 trilyon dolarlık devin yaptığı başvuru her şeyi tam biçimde özetliyor.

Fon yönetimi devi BlackRock’ın (BLK) iShares birimi, spot bitcoin (BTC) ETF’si oluşturmak için resmi başvurusunu da yaptığına göre artık Bitcoin fiyatının bir süre yükseliş yaşaması muhtemeldir. Coinbase’in saklama hizmeti verecek olması da önemli bir detay demek ki BlackRock son açılan davanın öldürücü olmadığını düşünüyor.

Başvuruya göre fonun ismi iShares Bitcoin Trust olacak.

Başvuruya göre fonun ismi iShares Bitcoin Trust olacak. Onay gelmesi halinde NASDAQ borsasında işlem görecek olan ETF’in önünde önemli bir sorun var. Hali hazırda Grayscale kendi GBTC’sini ETF’e dönüştürmek için mücadele ediyor. Dava duruşmasından hatırladığımıza göre SEC bunu izin vermemek için elinden geleni yapacak. Çünkü Spot Bitcoin fiyatına endeksli bir fonun yüksek volatilite ve dolandırıcılık riskine açık olduğunu düşünüyorlar. BlackRock’ın burada verdiği mücadele de heyecan verici olacak.