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Dünya artık kripto para endüstrisi için farklı bir ortam hazırlıyor. Bitcoin uzun süredir FBI yerine SEC ile anılır oldu. ETF onayları, retleri, kurumsal şirketlerin Bitcoin alımları derken fidye yazılımlarıyla anılan kripto paralar artık bir yatırım aracına tam anlamıyla dönüşüyor. Önemli bir eksiği var o da kripto para kurallardır.

AB Kripto Yasaları

Avrupa Birliği’nin mali gözlemcisi, yakın zamanda kabul edilen Kripto Varlıkları düzenlemesi (MiCA) için 3 bölümlü bir danışma süreci başlatacak. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) web sitesinde 12 Haziran’da yayınlanan bir bildiride, düzenleyiciler danışma paketlerinin Temmuz 2023’ten itibaren MiCA‘nın yetkilendirme, yönetişim, çıkar çatışmaları ve şikayet ele alma prosedürlerini kapsayacağını söyledi. Söz konusu tedbirler Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayına tabi olacak.

İlk danışma paketi, AB’deki kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uygulanmasına ilişkin teknik standartların yanı sıra şikayetlerin ele alınması ve potansiyel çıkar çatışmalarının ifşa edilmesine yönelik prosedürleri içerecektir. Ekim ayında başlaması beklenen ikincisi, yatırımcılara bilgi açıklamalarını, kripto firmaları için yönetişim gerekliliklerini ve “sürdürülebilirlik göstergelerini ve iklim üzerindeki olumsuz etkileri” ele alacak.

ESMA’ya göre, 2024’ün ilk çeyreğinde beklenen nihai istişare, yatırımcının korunmasını ve piyasa istismarına karşı koyma kurallarını ele alabilir. MiCA çerçevesi, tüm kuralların Aralık 2024’ten itibaren uygulanmasıyla birlikte tam olarak yürürlüğe girmesi için yaklaşık 18 aylık bir zaman çizelgesi önerdi.

2024 Kripto Para Boğası

Son gelişmelere baktığımızda kripto paraların artık yasal zemine de kavuşmaya başlamasıyla artık beklenen olacak gibi görünüyor. Bugün BlackRock’ın yaptığı Bitcoin ETF başvurusu, AB’nin kripto düzenlemesi, ABD’nin Stablecoinler için iki partili tasarıyı sunması ve daha birçok gelişme bize tek bir şey söylüyor. Tüm bu süreç tamamlandığında 4 yıllık döngülerinin sonuncusunun içinde olduğumuzu anlayacağız. Üstelik 2024 yılındaki halving de bu hikayeyi destekliyor.

Diğer taraftan yılın ilk çeyreğinde faizlerin indirilmeye başlanması da en önemli faktörlerden biri olacak. Mevcut düzenleyici belirsizliğin ortadan kalkması, Spot Bitcoin ETF tartışmalarının bitme ihtimali derken önümüzdeki yıl heyecan verici olabilir.