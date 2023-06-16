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Son 2 haftadır hep can sıkan olumsuz gelişmelerden bahsediyoruz çünkü SEC kriptonun üstüne kara bulut gibi çöktü. Yatırımcıların risk iştahı diplere indi ve halving’e 10 ay kaldı. Bu ne anlama geliyor? Tarihsel olarak dip seviyelere yaklaşmış hatta dibe (altcoinler için) ulaşmış olabiliriz.

BlackRock Spot Bitcoin ETF

BlackRock, Bitcoin spot borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulundu. Yatırım şirketi dünyanın en büyüğüdür ve onay alması halinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk kripto spot ETF’si olacak. Nasdaq borsasının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruya göre, Coinbase Custody Trust Company fonun Bitcoin varlıklarının, Bank of New York Mellon ise fiat varlıklarının emanetçisi olacak. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı Emtia Bazlı Tröst Hisseleri olarak işlem görecek.

Belgede, emtia ve döviz piyasalarında daha önce onaylanan spot borsada işlem gören ürünlerin “genellikle düzenlenmemiş olduğu ve (…) Komisyon’un geçmişte tröst hisselerini onaylamak için temel olarak” altta yatan vadeli işlemler piyasasına dayandığı” belirtilmektedir.

“Bu nedenle, önemli büyüklükteki düzenlenmiş piyasa testi, Komisyon’un bu teklifi onaylaması için spot Bitcoin piyasasının düzenlenmesini gerektirmez.”

SEC, çok sayıda başvuru olmasına rağmen şu ana kadar spot bir Bitcoin ETF’sini onaylamadı. Grayscale, SEC’in spot bir Bitcoin ETF’si oluşturma başvurusunu reddetmesinin ardından SEC’i dava etti. Dünyanın ilk spot işlem gören Bitcoin ETF‘si, 2021’in başlarında kurulan Kanada’nın Purpose Bitcoin ETF’si oldu.

Spot Bitcoin ETF Onaylanırsa Ne Olur?

Eğer ABD borsalarında işlem gören bir spot ETF onaylanırsa bu altın örneğinden tecrübe ettiğimiz kadarıyla BTC fiyatının katlanarak artması anlamına gelecek. 2004 yılında NYSE ilk altın ETF’ini listeledi. O günlerde altın fiyatı bir daha asla 2004 Kasım fiyatını görmedi. 1 trilyon dolarlık piyasa değeri olan altın bugün 11 trilyon dolara ulaştı. Birçok ekonomik faktör altın fiyatını etkiledi, ancak ETF’nin listelenmesi küresel kurumsal fonların girişinde önemli bir rol oynamıştı.

Şimdi 16 Haziran 2023 tarihinde dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock aynı hikayeyi Bitcoin için gerçekleştirebilir. Eğer BTC, altının izini takip ederse onayın ardından yıllarca sürecek bir yükseliş başlayabilir.

Spot Bitcoin ETF onaylanana kadar şirketler (kendileri veya müşterileri için) aynı işlevi gördüğünü düşündükleri Microstrategy(MSTR) hisselerini alıyor.

İşte en büyük 10 yatırımcı, tanıdık isimler var;

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.