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Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti Benjamin Cowen, altcoin piyasası zayıflık belirtileri göstermeye devam ederken en büyük kripto para Bitcoin’e (BTC) kıyasla olası bir en büyük altcoin Ethereum (ETH) çöküşü konusunda uyarıda bulundu. İşte analistin ETH için ortaya koyduğu çöküş öngörüsü.

ETH/BTC İçin Yüzde 45 Düşüş Öngörüsü

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni strateji oturumunda ETH/BTC işlem çiftinin şu anki değeri olan 0.066 BTC’den yüzde 45’ten fazla düşerek bin 650 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini söyledi.

Cowen’a göre ETH/BTC işlem çifti, derin bir geri çekilmenin olmasının ardından bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir toparlanma rallisinin fitilini ateşleyebilir:

Anladığım kadarıyla, Ethereum/Bitcoin değerlemesinde gördüğümüz tek şey, en azından kısa vadede, birden fazla düşük tepe noktası. Şimdi, size daha uzun bir süre boyunca, bir dizi daha yüksek dipler gördüğümüzü, ancak 2017’den itibaren daha düşük tepe de sahip olduğumuzu hatırlatacağım. Dolayısıyla burada, belki de yükseliş trendinin daha olası olduğunu düşünmenin zamanının aşağıda bir yerde (0,036 BTC seviyesinde) olduğuna dair bir unsur var. Ve belki de burada bir tür toparlanma hakkında spekülasyon yapmaya başlayabiliriz.

“Kısa Vadede ETH/BTC’den Umudunuzu Kesin”

Cowen ayrıca, düzeltme hareketini yapıp tamamlayana kadar ETH/BTC işlem için herhangi bir ralli yaşanmasını beklemiyor. Analist bu beklentisini şu sözlerle açıkladı: