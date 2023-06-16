Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Çöküşleri Bilen Analist Korkuttu! “Tehlikeli Sularda” Dediği Bu Altcoin İçin Yüzde 45’lik Çöküş Uyarısı!

Çöküşleri Bilen Analist Korkuttu! “Tehlikeli Sularda” Dediği Bu Altcoin İçin Yüzde 45’lik Çöküş Uyarısı!

Özet

  • Kripto para analisti Benjamin Cowen, Ethereum'un Bitcoin'e kıyasla çöküş yaşayabileceği uyarısında bulundu.
  • Analist ETH/BTC işlem çiftinin yüzde 45'in üzerinde düşmesini öngörüyor.
  • Cowen ayrıca kısa vadede ETH/BTC'de herhangi bir ralli beklenmemesi gerektiğini söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
08:26
16 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti Benjamin Cowen, altcoin piyasası zayıflık belirtileri göstermeye devam ederken en büyük kripto para Bitcoin’e (BTC) kıyasla olası bir en büyük altcoin Ethereum (ETH) çöküşü konusunda uyarıda bulundu. İşte analistin ETH için ortaya koyduğu çöküş öngörüsü.

ETH/BTC İçin Yüzde 45 Düşüş Öngörüsü

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni strateji oturumunda ETH/BTC işlem çiftinin şu anki değeri olan 0.066 BTC’den yüzde 45’ten fazla düşerek bin 650 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini söyledi.

Cowen’a göre ETH/BTC işlem çifti, derin bir geri çekilmenin olmasının ardından bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir toparlanma rallisinin fitilini ateşleyebilir:

Anladığım kadarıyla, Ethereum/Bitcoin değerlemesinde gördüğümüz tek şey, en azından kısa vadede, birden fazla düşük tepe noktası. Şimdi, size daha uzun bir süre boyunca, bir dizi daha yüksek dipler gördüğümüzü, ancak 2017’den itibaren daha düşük tepe de sahip olduğumuzu hatırlatacağım. Dolayısıyla burada, belki de yükseliş trendinin daha olası olduğunu düşünmenin zamanının aşağıda bir yerde (0,036 BTC seviyesinde) olduğuna dair bir unsur var. Ve belki de burada bir tür toparlanma hakkında spekülasyon yapmaya başlayabiliriz.

“Kısa Vadede ETH/BTC’den Umudunuzu Kesin”

Cowen ayrıca, düzeltme hareketini yapıp tamamlayana kadar ETH/BTC işlem için herhangi bir ralli yaşanmasını beklemiyor. Analist bu beklentisini şu sözlerle açıkladı:

Yine de Ethereum/Bitcoin işlem çiftinin bir osilatör olduğunu ve 0.019 BTC seviyesine düşmesi gerektiğini mi yoksa eninde sonunda bir şekilde geri geleceğini mi iddia etmek isterseniz isteyin ancak bu kısmın gerekli bir bileşen olacağını düşünüyorum. Bence ne olursa olsun, Ethereum/Bitcoin işlem çiftinin nihai yörüngesini anlamadan önce kısa vadede sadece düşmesi gerekiyor gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Memecoin Nedir?
Memecoin Nedir?
Token Nedir?
Token Nedir?
NFT Nedir?
NFT Nedir?
İlgili Yazılar
Mike Novogratz: Kripto Paralar İçin Olabilecek En İyi Şey Oldu! Boğa İçin 7 Neden!
Mike Novogratz: Kripto Paralar İçin Olabilecek En İyi Şey Oldu! Boğa İçin 7 Neden!
Ki Young Ju: Bu Daha Hiçbir Şey! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Ki Young Ju: Bu Daha Hiçbir Şey! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!
Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!
Boğanın Kralı O Olacak! Yarım Milyar Dolarlık Altcoin Dolaşımdan Çıktı!
Boğanın Kralı O Olacak! Yarım Milyar Dolarlık Altcoin Dolaşımdan Çıktı!
Sevinmek İçin Erken! Kripto İçin Kritik Seviye Burası!
Sevinmek İçin Erken! Kripto İçin Kritik Seviye Burası!
Makro Gurusu: Uyanın Altın Çağ Geliyor! Kripto Paraların Geleceği!
Makro Gurusu: Uyanın Altın Çağ Geliyor! Kripto Paraların Geleceği!
Yatırımcılarını Milyoner Eden Altcoin CoinMarketCap’te Yeniden Zirvede! Peki Bu Ne Kadar Gerçekçi?
Yatırımcılarını Milyoner Eden Altcoin CoinMarketCap’te Yeniden Zirvede! Peki Bu Ne Kadar Gerçekçi?
Ünlü Ekip Son Sözünü Söyledi: Terra Classic (LUNC) 14 Gün İçerisinde Yüzde 50 Yükselecek!
Ünlü Ekip Son Sözünü Söyledi: Terra Classic (LUNC) 14 Gün İçerisinde Yüzde 50 Yükselecek!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023