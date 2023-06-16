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Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Flexible Loans yani Esnek Kredi platformundan Pepe’yi (PEPE) borç alınabilir varlıklar listesinden çıkaracağını açıkladı. Bu karar, Binance’in kullanıcıları için beklediği yüksek kaliteliyi ve güveniliği Pepe’nin sağlayamadığı şeklinde yorumlandı.

Binance PEPE’yi Kredi Listeden Çıkarıyor

Binance‘in yaptığı duyuruda Pepe‘nin Esnek Kredi platformundaki borç alınabilir varlık listesinden çıkarılacağını, kararın 21 Haziran’da TSİ 11.00’da yürürlüğe gireceğini belirtti. Kullanıcılar, belirtilen tarihten itibaren artık kripto para borsasının bu hizmetini kullanarak PEPE’de borçlanamayacaklar.

Binance, olası bir tasfiyenin önüne geçilmesi için kullanıcıların ödenmemiş PEPE kredilerini belirtilen son tarihten önce ödemelerini tavsiye etti. Bir tasfiye durumlarında yüzde 2’lik bir tasfiye ücreti alınacak.

Binance Esnek Kredi, şu anda yalnızca kullanıcı tarafından borç alınan aynı kripto paranın geri ödemelerini destekliyor. Bu durum, kullanıcıların PEPE için kredi borçlarını zamanında geri ödeyebilmeleri için yeterli miktarda PEPE’ye bulundurmalarını şart koşuyor.

PEPE Fiyat Hareketi

355.56 milyon dolar piyasa değeri en büyük üçüncü memecoin olan PEPE, son haftalarda ciddi zoruluklarla karşı karşıya kalsa da son 24 saatte yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. Veriler, popüler memecoin’in geçen haftada değerinin yüzde 15,82’sini kaybettiğini ortaya koyuyor.

Binance’in listeleme duyurusu sonrası 5 Mayıs 2023 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşan PEPE, 0,00004354 dolara kadar çıkmıştı. Bu yükseliş, altcoin için önemli bir dönüm noktası oldu ve yatırımcıların ve spekülatörlerin ilgisini çekti. Pepe, gösterilen bu ilginin zamanla azalmaya başlamasıyla ATH değerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaybetti.

Zincir üzeri (on-chain) veriler, balinaların diğer bir deyişle büyük ölçekli kripto para yatırımcılarının PEPE’lerini elden çıkararak altcoin‘in fiyatı üzerinde daha fazla aşağı yönde baskı oluşturduklarını ortaya koyarak düşüş tehlikesinin devam ettiğini gösteriyor.