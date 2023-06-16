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  •   Binance’in Altcoin’inde Malumun İlamı! Yavaş Yavaş Ölüyor! Bir Basamak Daha Düştü!

Binance’in Altcoin’inde Malumun İlamı! Yavaş Yavaş Ölüyor! Bir Basamak Daha Düştü!

Özet

  • Binance'in stablecoini BUSD, piyasa değerindeki düşüşle rakibi DAI'nin altına geriledi.
  • BUSD'nin piyasa değerindeki düşüş, Paxos'un stablecoin ihraç etmeyi bırakmasının etkisiyle kaçınılmaz hal almıştı.
  • En büyük stablecoin'ler listesinde Tether'in USDT'si ilk sırada yer almaya devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
11:30
16 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in stablecoin’i Binance USD‘deki (BUSD) düşüş tüm hızıyla devam ediyor. BUSD, piyasa değerinden 95 milyon doların silinmesi sonrası rakip stablecoin Dai’nin (DAI) altına düştü.

Her Şeye Rağmen 3 Ay Boyunca En Büyük 3. Stablecoin Olarak Kaldı

BUSD stablecoin’in piyasa değerinden 95 milyon doların silinmesinin ardından hem en büyük kripto paralar hem stablecoin listesinde rakibi DAI’nin altına düştü. Güncel rakamlarla DAI’nin piyasa değeri 4.59 milyar dolar iken BUSD’nin piyasa değeri ise 4.34 milyar dolar.

The Block Research’te araştırma analisti olan Rebecca Stevens, BUSD’nin ihraççısı Paxos‘un Şubat ayında stablecoin’i ihraç etmeyi bırakmasının ardından BUSD’deki bu düşüşün kaçınılmaz olduğunu ancak o zamandan bu yana üç aydan daha uzun bir zaman geçmesine rağmen en büyük üçüncü stablecoin olmayı başardığının altını çizdi.

Piyasa değeri ile en büyük stablecoin listesinde ilk sırada Tether’in USDT‘si (83.49 milyar dolar), ikinci sırada ise Circle’ın USDC‘si (28.2 milyar dolar) yer alıyor.

BUSD’nin Yakım Oranı Bir Miktar Arttı

Stevens, ABD menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 5 Haziran’da Binance’e açtığı davada BUSD’yi menkul kıymet olarak sınıflandırması sonrası stablecoin’inin piyasa değerindeki düşüşün hızlandığını çünkü BUSD yakım oranında bir miktar artış olduğunu da ekledi.

The Block’un sağladığı verilere göre BUSD, USDT ve USDC’nin piyasa üzerindeki hakimiyetlerini artırmasının bir sonucu olarak Mart ayından bu yana Ethereum ağındaki stablecoin arzındaki payını da hızla kaybediyor. Güncel rakamlar Ethereum ağındaki stablecoin arzında USDT’nin payının yüzde 48,48, USDC’nin payının ise yüzde 34,23 olduğunu ortaya koyuyor. BUSD’nin payı ise yüzde 5,86.

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