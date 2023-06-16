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  •   Dogecoin’de Hedef Fiyat Çok Şaşırtacak! Eski Güçlü Günleri İçin Bir Umut Var Mı?

Dogecoin’de Hedef Fiyat Çok Şaşırtacak! Eski Güçlü Günleri İçin Bir Umut Var Mı?

Özet

  • Dogecoin (DOGE) fiyatı dört saatlik grafikte dar bir bölgede hareket ediyor.
  • Bitcoin'in zayıf performansı DOGE'in short işlemlerine zemin hazırlıyor.
  • 0,06316 dolarlık %50 Fib seviyesi önemli bir direnç noktası olarak görünüyor.
12:30
16 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz Cumartesi günü (10 Haziran) yaşanan sert fiyat hareketinin ardından Dogecoin (DOGE) dört saatlik grafikte küçük bir fiyat bölgesi içerisinde hareketini sürdürmeye başladı. Geçen hafta sonundan yazım saatine kadar DOGE, %23,6 (0,05779 dolar) ve %50 (0,06316 dolar) Fib seviyelerinin arasında salındığı söylenilebilir.

Zayıf Bitcoin (BTC) 25.000 doların altında seyrederken, DOGE yan yapının devam etmesi halinde bir short ihtimaliyle yatırımcıların iştahını kabartabilir.

Dogecoin Hedef Fiyat

Fibonacci düzeltme aracı (sarı) 5 Haziran’daki düşük tepe ile 10 Haziran’daki düşük salınım arasına yerleştirildi. Araca göre, DOGE %23,6 (0,05779 dolar) ve %50 (0,06316 dolar) Fib seviyeleri arasında konsolide oluyor.

Yazım sırasında, fiyat hareketi yüksek aralığa ve 0,06316 dolarlık %50 Fib seviyesine yaklaştı. Ayrıca, genel dört saatlik piyasa yapısı düşüş eğilimindeydi. Dolayısıyla, olası bir fiyat reddi, DOGE’yi 0,05779 dolarlık düşük / %23,6 Fib seviyesini yeniden test etmeye itebilir.

Eğer durum buysa, böyle bir hareket %50 Fib seviyesinden (0,06316 dolar) giriş yaparak %23,6 Fib seviyesini (0,05779 dolar) hedefleyen bir kısa pozisyon fırsatı sunabilir.

61,8 Fib seviyesinin (0,06556 dolar) üzerinde bir mum çubuğu kapanışı düşüş tezini geçersiz kılabilir. Bununla birlikte, yalnızca 0,7333 dolarlık düşük yüksek seviyenin üzerinde bir kapanış 4 saatlik yapısını yükseliş eğilimine çevirebilir.

Bu arada, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Chaikin Para Akışı (CMF) her ikisi de eğildi. Ancak yalnızca CMF, sıfır seviyesini geçerek sermaye girişlerinin arttığını gösterdi. Öte yandan RSI 50 seviyesinin altında dalgalanarak yoğun satış baskısına işaret etti.

DOGE İçin Son Durum

Düşen Kümülatif Hacim Deltası (CVD), RSI göstergesinden görülen ezici satış baskısını doğruladı. Son birkaç günde satış hacimlerinin arttığını gösterdi.

Ancak vadeli işlemler piyasasındaki açık kontratları takip eden açık faiz (OI), 14 Haziran’daki 186 milyon dolar seviyesinden hafif bir iyileşme göstererek yazım sırasında 200 milyon doların üzerine çıktı. OI’deki artış boğalar için hafif bir umut olsa da, CVD’deki güçlü düşüş satıcıların sıkı bir şekilde kontrolü elinde tuttuğu anlamına geliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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