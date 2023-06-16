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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, ülkedeki yerel düzenleyici ile anlaşma sağlayamadığını belirterek Hollanda pazarından çekildiğini duyurdu. Kripto para borsası, Hollanda pazarından çekilme sürecinin derhal başlatıldığını, ülkede ikamet eden kullanıcıların yeni kayıt yaptırmalarına izin verilmeyeceğini ve mevcut kullanıcıların yalnızca para çekimi yapmalarına izin verileceğini açıkladı.

“Hollandalı Düzenleyiciyle Anlaşamadık”

Binance, Hollanda pazarından çekilme kararı alınması konusunda yaptığı açıklamada, Hollandalı düzenleyiciye sanal varlık hizmeti sağlayıcısı (VASP) olarak kapsamlı bir kayıt başvurusu yaptıklarını ancak düzenleyiciden onay alınmadığı için ülkede faaliyet göstermek için gerekli izinlerin verilmediğini söyledi. Dev kripto para borsası, ürün ve hizmetlerini Hollanda‘daki kullanıcılara sunmak için gerekli izinlerin alınması konusunda çalışmaların devam ettiğini de ekledi.

Konuyla ilgili geçilen açıklamada, 17 Haziran’da TSİ 03.00’dan itibaren Hollanda’da ikamet eden kullanıcıların artık Binance üzerinden alım, satım ya da para yatırma işlemi yapamayacakları, kullanıcılara kararın hesapları, Binance platformunda tuttukları varlıklar (fiat para ve kripto para) için ne anlama geldiği ve atmaları gereken adımlar konusunda kapsamlı bilgilerin bulunduğu bir e-posta gönderileceği aktarıldı.

Binance’in Diğer Avrupa Ülkeleriyle Olan İlişkisi

Öte yandan Binance, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, İsveç ve Litvanya dahil olmak üzere diğer Avrupa Bölgesi (AB) ülkelerinden gerekli düzenleyici izinleri aldığının altını çizerek, bunun kripto para borsasının kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin AB standartlarıyla tam uyumlu şekilde çalıştığını gösterdiğini belirtti.

Kripto para borsası, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle iş birliği içinde çalışmaya devam ettiğini ve Binance’deki işleyişi kripto paralar için yürürlüğe girecek olan yeni AB kurallarına (MiCA) tam uyumlu olmaya hazır hale getirmeye odaklanacaklarını da ekledi.

Binance’in Hollanda pazarından çekilme kararı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) menkul kıymetler yasarlarını ihlal ettiği iddiasıyla 5 Haziran’da kripto para borsasına ve CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) dava açmasının üzerine gelmesi spekülasyonlara neden oldu. Binance’in yakın zaman içinde başta ABD olmak üzere birçok ülkeden çekileceği ya da çekilmeye zorlanacağı yorumları yapılmaya başlandı.