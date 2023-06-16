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  •   Nam Salan Analist Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Seslendi: Dereyi Görmeden Paçayı Sıvamayın!

Nam Salan Analist Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Seslendi: Dereyi Görmeden Paçayı Sıvamayın!

Özet

  • Kripto analisti DonAlt, Bitcoin ve altcoin'lerde işlem yapmaya başlamak için BTC'nin 27 bin 500 doları aşmasını beklediğini açıkladı.
  • Analist, XRP'nin gelecekteki fiyat hareketinin BTC'ye ve SEC davasının sonucuna bağlı olduğunu söyledi.
  • Ayrıca Litecoin'in diğer altcoin'lere göre daha iyi performans göstermesine rağmen ondan uzak durduğunu belirtti.
13:39
16 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ortaya koyduğu öngörülerin gerçekleşmesiyle nam salan kripto para analisti DonAlt, piyasanın genelindeki düşüşün ortasında Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde ne zaman işlem yapmaya başladığını açıklayarak, beklentisi gerçekleşene kadar yatırımcıların sakin bir şekilde beklemelerini tavsiye etti. Analist Ripple‘ın XRP’si ve Litecoin (LTC) için de yorum yaptı.

Bitcoin’in 27 Bin 500 Doları Aşmasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti DonAlt, TechnicalRoundup YouTube kanalında yayınladığı son piyasa yorumlama videosunda, en büyük kripto para ve altcoin‘lerde yeniden al sat yapmaya başlamak için Bitcoin‘in 27 bin 500 doların üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.

Analist, “Şu anda işlem yapmak için piyasanın biraz güç gösterdiğini görmek istiyorum. Biraz da olsa güç göstermeli. Bitcoin’in 27 bin 500 doların üzerinde işlem gördüğünü görürsem yeniden BTC‘de işlem yapmaya başlarım. Ve elbette altcoin’lerde de işlem yapmaya başlarım. Ancak Bitcoin şu anda olduğu gibi dip seviyelerde akümüle olarak ayaklarını sürüyormuş gibi görünürken piyasadaki başka herhangi bir şey beni heyecanlandırmayacak ve işlem yapmayacağım.” dedi.

XRP İçin SEC Uyarısı

DonAlt ayrıca Bitcoin’in performansının ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple’a açtığı davadan çıkacak olan kararının XRP’nin ileriye dönük fiyat hareketi üzerinde belirleyici olacağını belirterek şunları söyledi:

XRP davayı kazansa bile, eğer Bitcoin bir uçurumun kenarında gibiyse XRP grafiğinde yakılacak mumun temel olarak bu şekilde görünmesi (aynı direnç seviyesinin altına düşmeden önce 0,55 dolardaki mevcut direnç seviyesinin ötesine geçmesi) ve sonra buraya geri dönmesi için iyi bir şans var. Elbette bu davayı kazanması durumunda geçerli. Eğer Ripple davayı kazanamayıp kaybedecek olursa XRP doğrudan aşağı gidecektir. Ve eğer Bitcoin de düşecek olursa XRP fiyatındaki düşüş çok daha şiddetli olacaktır.

XRP’nin ardından Litecoin‘e de hızlıca bir bakan DonAlt, “Litecoin ticareti yapıyorum ancak yüksek volatiliteye rağmen neredeyse diğer tüm altcoin’lerden daha iyi performans gösterdi ve halving‘ine çok yaklaştı. Bu yüzden şu anda onunla ilgilenmiyorum.” dedi.

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