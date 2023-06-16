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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başlasa da son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve hafta içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 24.800 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin’deki değer kaybı ve piyasadaki düşüş ivmesi de altcoin’lerde yüksek oranlı değer kayıplarına sebep oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, son haftalarda yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başlasa da hafta içerisinde 24.800 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybı ve kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi de altcoin’lerde yüksek oranlarda değer kayıplarına neden oldu. Ethereum (ETH), hafta içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1625 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilerken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,03 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

2022 yılının başlarından piyasaya sürülen ve geçmiş aylarda kaydettiği değer artışları ile bir dönem piyasaya damgasını vuran ApeCoin (APE) de bu süreçte yüksek oranlı düşüşler kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Değer Kaybı Yüzde 30‘a Yaklaştı

SEC’nin Binance ve Coinbase’e açtığı davalar ve çok sayıda kripto para birimini menkul kıymet olarak nitelendirerek kripto şirketlerine karşı takındığı tutum ve FED’in yılın ilerleyen aylarına dönük olarak yeniden faiz artışı gerçekleştirilebileceğinin sinyalinin verilmesi, kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesine neden oldu.

Altcoin’lerde yüksek oranlarda değer kayıpları görüdü. ApeCoin (APE) de bu süreçte güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimleri arasında yerini aldı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde CMC verilerine göre %30’a yakın bir değer kaybı kaydeden ApeCoin (APE), 2,91 dolar fiyat seviyelerinden hafta içerisinde 2,04 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. ApeCoin, gün içerisinde ise %0,8 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydetti ve 2,09 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.