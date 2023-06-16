Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Tam “Şimdi Ne Olacak” Derken…! Dev Kripto Para Borsası Bu 2 Altcoin İle Bombayı Patlattı!

Tam “Şimdi Ne Olacak” Derken…! Dev Kripto Para Borsası Bu 2 Altcoin İle Bombayı Patlattı!

Özet

  • SEC'nin Binance ve Coinbase'e dava açmasıyla birlikte kripto şirketlerinin ABD dışında genişleme planları hızlandı.
  • Gemini borsası İsviçre'de Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) staking hizmetini başlattığını duyurdu.
  • Bu adım, Gemini'nin ABD dışında genişleme stratejisinin bir parçası olduğu için oldukça önemli.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:00
16 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para sektörü üzerindeki baskısını artırarak Binance ve Coinbase’e menkul kıymet yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açması sonrası ABD merkezli kripto şirketlerinin ve borsalarının ABD dışında genişleme planları hız kazandı. Gemini borsası ülkesi dışında ilk hizmetini İsviçre’de kullanıma sunduğunu duyurdu.

Gemini Staking İsviçre’de

ABD dışında genişlemeye çalışan Gemini borsası, İsviçre’de Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) staking hizmetini başlattı. Dev kripto para borsası, gelişmeyi “Kripto küreseldir! Gemini Staking de öyle. Ürün paketimizi dünyaya genişletmeye devam ederken bu bölgeye açılmak önemli ve sembolik bir kilometre taşıdır.” notuyla resmi Twitter hesabından duyurdu.

Gemini, ayrıca “Düzenlemelere yönelik ileri görüşlü ve dostane yaklaşımı sayesinde İsviçre, Vitalik Butterin‘in ardından Ethereum’un da doğum yeri oldu. 2014’te Zug Kantonu’nda Ethereum Vakfı’nı kurdu ve Vakıf 2015’te Ethereum’u piyasaya sürdü.” eklemesini yaptı.

Öte yandan Gemini’nin staking ürününün İsviçre’de ETH ile birlikte MATIC ile sunmaya başlamış olmasında önemli bir detay söz konusu. SEC, Binance ve Coinbase’e açtığı davalarda MATIC’i menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı.

Gemini Staking Hakkında

Staking, bir Blockchain ağının operasyonlarını ve güvenliğini desteklemek için bireylerin kripto paralarını bir dijital cüzdana aktararak kilitledikleri süreçtir. Katılımcılar coin veya token‘lerini stake ederek ağın mutabakat mekanizmasının bir parçası haline gelirler ve ağdaki işlemlerin doğrulanması ve yönetişim süreçlerine katkıda bulunurlar. Kullanıcılar, Gemini borsasının sunduğu kripto ürünlerinden birisi olan Gemini Staking ile Blockchain ekosistemine dahil olurken kripto paraları üzerinden staking ödülleri kazanabiliyor.

Genellikle merkeziyetsiz bir platformda gerçekleşen staking süreci, kripto para cüzdanını yönetmek, blokları doğrulamak ve ödülleri talep etmek için teknik beceriler gerektirirken Gemini, Gemini Staking ürünü ile kullanıcılar için tüm bu karmaşık süreci son derece basit hale indirgiyor. Gemini Staking, süreci kullanıcılar için basitleştirirken, güvenli ve düzenlenmiş bir platformda merkeziyetsiz bir sistemden staking ödülleri almalarına aracılık ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Memecoin Nedir?
Memecoin Nedir?
Token Nedir?
Token Nedir?
NFT Nedir?
NFT Nedir?
İlgili Yazılar
Mike Novogratz: Kripto Paralar İçin Olabilecek En İyi Şey Oldu! Boğa İçin 7 Neden!
Mike Novogratz: Kripto Paralar İçin Olabilecek En İyi Şey Oldu! Boğa İçin 7 Neden!
Ki Young Ju: Bu Daha Hiçbir Şey! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Ki Young Ju: Bu Daha Hiçbir Şey! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!
Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!
Sevinmek İçin Erken! Kripto İçin Kritik Seviye Burası!
Sevinmek İçin Erken! Kripto İçin Kritik Seviye Burası!
Makro Gurusu: Uyanın Altın Çağ Geliyor! Kripto Paraların Geleceği!
Makro Gurusu: Uyanın Altın Çağ Geliyor! Kripto Paraların Geleceği!
Yatırımcılarını Milyoner Eden Altcoin CoinMarketCap’te Yeniden Zirvede! Peki Bu Ne Kadar Gerçekçi?
Yatırımcılarını Milyoner Eden Altcoin CoinMarketCap’te Yeniden Zirvede! Peki Bu Ne Kadar Gerçekçi?
Ünlü Ekip Son Sözünü Söyledi: Terra Classic (LUNC) 14 Gün İçerisinde Yüzde 50 Yükselecek!
Ünlü Ekip Son Sözünü Söyledi: Terra Classic (LUNC) 14 Gün İçerisinde Yüzde 50 Yükselecek!
Şimdi Bitcoin 26.000 Dolar! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Şimdi Bitcoin 26.000 Dolar! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023