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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para sektörü üzerindeki baskısını artırarak Binance ve Coinbase’e menkul kıymet yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açması sonrası ABD merkezli kripto şirketlerinin ve borsalarının ABD dışında genişleme planları hız kazandı. Gemini borsası ülkesi dışında ilk hizmetini İsviçre’de kullanıma sunduğunu duyurdu.

Gemini Staking İsviçre’de

ABD dışında genişlemeye çalışan Gemini borsası, İsviçre’de Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) staking hizmetini başlattı. Dev kripto para borsası, gelişmeyi “Kripto küreseldir! Gemini Staking de öyle. Ürün paketimizi dünyaya genişletmeye devam ederken bu bölgeye açılmak önemli ve sembolik bir kilometre taşıdır.” notuyla resmi Twitter hesabından duyurdu.

Gemini, ayrıca “Düzenlemelere yönelik ileri görüşlü ve dostane yaklaşımı sayesinde İsviçre, Vitalik Butterin‘in ardından Ethereum’un da doğum yeri oldu. 2014’te Zug Kantonu’nda Ethereum Vakfı’nı kurdu ve Vakıf 2015’te Ethereum’u piyasaya sürdü.” eklemesini yaptı.

Öte yandan Gemini’nin staking ürününün İsviçre’de ETH ile birlikte MATIC ile sunmaya başlamış olmasında önemli bir detay söz konusu. SEC, Binance ve Coinbase’e açtığı davalarda MATIC’i menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı.

Gemini Staking Hakkında

Staking, bir Blockchain ağının operasyonlarını ve güvenliğini desteklemek için bireylerin kripto paralarını bir dijital cüzdana aktararak kilitledikleri süreçtir. Katılımcılar coin veya token‘lerini stake ederek ağın mutabakat mekanizmasının bir parçası haline gelirler ve ağdaki işlemlerin doğrulanması ve yönetişim süreçlerine katkıda bulunurlar. Kullanıcılar, Gemini borsasının sunduğu kripto ürünlerinden birisi olan Gemini Staking ile Blockchain ekosistemine dahil olurken kripto paraları üzerinden staking ödülleri kazanabiliyor.

Genellikle merkeziyetsiz bir platformda gerçekleşen staking süreci, kripto para cüzdanını yönetmek, blokları doğrulamak ve ödülleri talep etmek için teknik beceriler gerektirirken Gemini, Gemini Staking ürünü ile kullanıcılar için tüm bu karmaşık süreci son derece basit hale indirgiyor. Gemini Staking, süreci kullanıcılar için basitleştirirken, güvenli ve düzenlenmiş bir platformda merkeziyetsiz bir sistemden staking ödülleri almalarına aracılık ediyor.