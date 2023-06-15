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Binance: Kaçınıyorduk Ama Mecbur Kaldık!

Özet

  • Binanace borsasının ABD kolu 50 personeliyle yolunu ayırdı.
  • SEC davası şirketin giderlerini artıracağı için bu kararı almaya mecbur kaldılar.
  • Binance US davanın yıllarca sürebileceğinden bahsediyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
23:05
15 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance önemli kararlar almak zorunda kalıyor. Kripto devi 2017 yılından bu yana inanılmaz hızda büyüdü ve dünyanın her yerinden kullanıcılara ulaştı. FTX çöküşünün ardından hacimlerin %50’den fazlası kendinde topladı. Şimdi de düzenleyicilerle mücadele ediyor.

Binance ve Davalar

2021 yılında hatırlarsak Binance borsası birçok ülkede faaliyetini askıya almak zorunda kalmıştı. Yayılmacı politika size milyonlarca taze kullanıcı getirebilir ancak yerel düzenleyicilerle sorun yaşamanıza neden olur. 2021 sonunda yerel düzenleyicilerle daha sıkı ilişkiler geliştireceklerini açıklayan Binance CEO’su bu konuda proaktif çalışacaklarını söylemişti.

Gel gelelim geçmişte atılan adımların bedeli bugünlerde de ödetiliyor. Binance borsası uzun yıllar boyunca ABD’de diğerleri gibi lisanssız faaliyet gösterdi. Üstelik vadeli işlemler noktasında CFTC iddialarına göre yasaları atlatmaya çalışanlara yardımcı oldu.

Binance Haberleri

Şimdi borsa ABD’deki davalarla mücadele etmek zorunda. Kripto borsası Binance‘ın ABD’deki iştiraki BinanceUS, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) her iki kuruluşa karşı dava açmasından yaklaşık bir hafta sonra personelinin bir kısmını işten çıkardı. Sızdırılan belgelerde yönetim, SEC’i kendisini “yalnızca kripto borsası” olmaya zorlayan “siyasi amaçlı bir düzenleyici” olarak tanımladı.

Belgelerde önemli detaylar yer alıyordu. Özellikle geçen sene çoğu kripto şirketi personel sayısını azaltırken Binance daha fazla istihdam vurgusu yaptı. Ancak mevcut şartlar Binance borsasının da diğerlerine katılmasına neden oldu.

“Bu geçişin bir parçası olarak ve çok yıllı ve çok maliyetli bir dava sürecine hazırlandığımız için Yönetim Kurulu, Yönetimden şirket genelinde ekiplerimizin boyutunu küçültmesini istedi. Diğer tüm ABD kripto şirketlerinin aksine, bu senaryodan kaçınmak için çalışıyorduk, ancak koşullar şimdi değişti. Bu çok zor bir karardı. Meslektaşlarımızın ayrıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz, ancak onlara en iyisini diliyoruz ve bu geçiş sürecinde onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.”

Reuters kaynaklarına göre 50 kişi işten çıkarıldı. LinkedIn sayfasında şirketin 487 çalışanı olduğu görülüyor.

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