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  •   ABi’nin Kripto Varlık Piyasaları Yasası MiCa, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde Yayınlandı!

ABi’nin Kripto Varlık Piyasaları Yasası MiCa, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde Yayınlandı!

Özet

  • Avrupa Birliği tarafından onaylanan kripto varlık piyasaları yasası (MiCa), resmi gazetede yayınlandı.
  • MiCa yasası ile getirilen yeni düzenlemeler, 30 Aralık 2024'te uygulanmaya başlanacak.
  • MiCa'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte AB'deki kripto düzenlemelerindeki belirsizlik de büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak.
18:00
9 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları yasası (MiCa), Cuma günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde (OJEU) yayınlandı. AB’nin kripto düzenlemeleri adına yeni bir dönüm noktası niteliğinde olarak kabul edilen MiCa’nın yürürlüğe girmesi adına süreç işlemeye başladı. AB tarafından onaylanan yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber de AB’deki kripto düzenlemelerindeki belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak.

MiCa, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde Yayınlandı

FTX’in iflası ve Terra Classic’in çöküşü gibi son dönemlerde kripto ekosistemi içerisinde yaşanan birçok olumsuz gelişme, regülatörlerin de kripto para düzenlemelerine hız kazandırmasına neden oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance ve Coinbase’e ardı ardına açtığı davalar da kripto şirketleri ve düzenleyiciler arasındaki gerilimi önemli ölçüde arttırdı. Öte yandan Avrupa Birliği, yeni Kripto Varlık Piyasaları yasası (MiCa) ile birlikte kripto para ekosistemine yönelik geniş bir düzenleyici çerçeve getirirken kripto ekosistemindeki düzenleyici belirsizliğin de büyük ölçüde ortadan kalkmasına neden oldu.

AB’nin kripto varlık piyasaları yasasının resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da kripto düzenlemelerindeki düzenleyici belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak.

“Kripto Düzenlemelerinde Yeni Bir Dönüm Noktası”

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları yasası (MiCa), Cuma günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde (OJEU) yayınlandı. AB’nin kripto düzenlemeleri adına yeni bir dönüm noktası niteliğinde olarak kabul edilen MiCa’nın yürürlüğe girmesi adına da süreç işlemeye başlamış oldu.

AB’nin 27 üye ülke için geçerli olacak bu yasa, kripto cüzdan sağlayıcılarına fon transferi gerçekleştiren müşteriler için kimlik doğrulama şartı, kripto şirketlerine lisans zorunluluğu ve stabil kripto para birimi ihraççılarına ise bir dizi mali gereklilik gibi birçok yeni düzenleme getirecek. Avrupa Birliği tarafından onaylanan MiCa, 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

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