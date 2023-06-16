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Şimdi Bitcoin 26.000 Dolar! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Özet

  • BTC fiyatının 26.200 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var.
  • Güçlü alımlar BlackRock başvurusunun sonucu gibi görünüyor.
  • Altcoinler aynı hızda toparlanamıyor. SEC davasının etkisi sürüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:06
16 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı yeniden 26.000 doları geçti ve bu bölgeye yakın alıcı bulmaya devam ediyor. Saat 19:00 itibariyle artan alımlar Bitcoin fiyatının 25.170 dolara dokunmasının ardından geldi. Hacimli alışların ardından BTC fiyatı tekrar 26.000 dolar eşiğini aştı.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

BlackRock tarafından dün geç saatlerde yapılan Bitcoin ETF başvurusu yatırımcıların risk iştahını yeniden artırdı. Yükselişin temel nedeni budur. SEC’in en büyük iki borsayı karşısına aldığı ortamda daha önce onlarca kez reddedilmesine rağmen BlackRock spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı. Bugüne kadar sadece 1 kez ret alan şirketin attığı bu cesur adım yatırımcıları heyecanlandırdı. SEC en erken birkaç ay içinde bu başvuruya cevap verecek.

Önceki tüm ETF başvurularını reddeden kurumun devam eden bir davası bile bulunuyor. Grayscale tarafından açılan dava SEC’in yetkilerini yanlış kullandığını ve onaylaması gereken başvuruyu onaylamadığını iddia ediyor. Düzenleyici kurumun bu konuda devam eden bir dava varken aksi yönde karar alması sürpriz olacaktır. Belki de önümüzdeki günlerde sürece zarar gelmemesi açısından Grayscale davayı geri çekebilir veya SEC ile uzlaşmaya gidebilirler.

Bitcoin Fiyat Tahmini

BTC fiyatının kısa vadede yükselişini sürdürebilmesi için 25.800 dolar üstünde kapanış yapması gerekiyor. İlerleyen saatlerde 26.200 bölgesinin desteğe dönüşmesi halinde son düşüşten net bir dönüş başladığını söyleyebiliriz. Heyecan verici olan şeyse SEC korkusuna rağmen BTC yatırımcılarının hafta sonuna yüksek motivasyonla giriyor olmasıdır.

Yükselişin arkasındaki gerekçe azımsanacak gibi değil. Son duyuru 2021 boğasına zemin hazırlayan PayPal haberine benzer şekilde yatırımcıları heyecanlandırdı. Tek sorun yıpratıcı ayı piyasalarının aktif yatırımcı sayısına vurduğu darbedir. Belki de sonraki yatırımcı akını için BlackRock ETF onayı gibi büyük bir haber görmemiz gerekecek.

CFTC hali hazırda Bitcoin’i emtia olarak görüyor ve SEC buna karşı çıkmıyor. Ancak yine de altcoinlere düzenleyici baskı sürecek. Ara yükseliş döneminde Bitcoin’in yeni zirveler yaptığı ancak altcoinlerin cılız tepkiler verdiği bir ortama da girebiliriz. Yatırımcıların özellikle SEC davaları nedeniyle altcoinlere çok daha temkinli yaklaşması yararlı olabilir.

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