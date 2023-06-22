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Bu yazının yazıldığı sırada, Polygon’un (MATIC) toparlanması ayılar tarafından bir miktar engellendi. Polygon 10 Haziran’da 0,5089 dolara düştükten sonra kayda değer bir sıçrama yaptı. Ancak toparlanma, daha önce 2022’nin 3. çeyreğinde bir destek olan 0,6894 dolarlık bir dirençle karşılaştı.

Bitcoin (BTC) yazım zamanında 30.000 doları geri kazanmış olsa da, MATIC boğalarının 0,6894 dolarlık direnci parçalayıp parçalamayacağı ve daha geniş kripto piyasalarında iyileşen piyasa duyarlılığının ortasında 0,7893 dolarlık daha düşük bir yüksekliğin üzerine çıkıp çıkmayacağı görülmeye devam etti.

Matic Fiyatı Ne Olacak

4 saatlik grafikte RSI ve OBV, MATIC için artan satın alma baskısı ve talebini gösteren keskin artışlar kaydetti. Bu nedenle, BTC’nin 30.000 dolarlık bölgeyi koruması halinde 0,6894 dolarlık direncin üzerine çıkması muhtemel olabilir.

Bununla birlikte, 4 saatlik piyasa yapısı yalnızca MATIC 0,7893 dolarlık düşük yüksek seviyenin ötesine geçerse yükselişe geçebilir. Bu seviye aynı zamanda bir trend çizgisi direnciyle (beyaz) hizalanıyor ve özellikle BTC 30.000 dolardan geri çekilirse kısa vadeli satış baskısı uygulayabilir.

Bu nedenle, özellikle BTC 30.000 doları korur ve yükselirse, 0,6894 dolarlık acil dirençte kısa bir sıkışma meydana gelebilir. Ancak short işlem açan yatırımcılar 0,7893 dolardan başka bir yeniden giriş deneyebilir. 0,7893 doların üzerindeki herhangi bir hareket, MATIC için daha sağlam yükseliş niyetini teyit edebilir ve böyle bir senaryoda bir sonraki hedef 0,9503 dolar seviyesi olabilir.

Matic Yatırımcılarının Son Durumu

Güçlü yükseliş belirtilerine rağmen, MATIC’in açık pozisyon (OI) oranları düşük kaldı. OI, herhangi bir zamanda MATIC’in spot fiyatıyla ilgili toplam açık sözleşme sayısını ifade eder.

MATIC’in OI’si 0,8 doların altına düştüğünden bu yana 150 milyon doların altında kaldı. 200 milyon doların üzerine çıkılması, vadeli işlemler piyasasında güçlü bir yükseliş eğilimi olduğunu gösterebilir.

Bununla birlikte, borsa long/short oranı, daha fazla trader’ın yazı yazıldığı sırada vadeli işlem piyasasında varlığı kısalttığını vurguladı. Kısa ve uzun pozisyonlar arasındaki fark azalmadığı sürece, vadeli işlemler piyasasında kısa vadeli hava hafif düşüş eğiliminde kalabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.