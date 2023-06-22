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Geçmişte birkaç büyük fiyat hareketini doğru tahmin ettiği için Pentoshi yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yükselişe erkenden geçen kripto analisti için bile böylesine büyük bir ralli sürprizdi. Kurumsalların akını en az SEC davası kadar yatırımcıları şaşırttı. Peki bundan sonra ne var? Bitcoin fiyatı nereye gidiyor?

Kripto Kahinin Güncel Yorumu

Pentoshi milyonlarca kripto yatırımcısına ulaşıyor ve yaptığı son tahminler ses getirebilir. Analiste göre yakında BTC fiyatı Mayıs 2022’de ulaştığı 32.500 dolar zirvesini ziyaret edebilir. Alıcıların ısrarına bakarsak bu pek uçuk bir ihtimal gibi de görünmüyor. Üstelik bu bölgeye yakın bir destek oluşturması BTC konsolide olurken altcoinlerde ciddi kazanç fırsatları doğurabilir.

Analist, yükseliş tezinin Bitcoin’in 25.000 dolar desteğini koruması ve 26.700 doların üstünde güçlü kalmasıyla desteklendiğini söylüyor.

“BTC daha yüksek zaman diliminde 32.500 dolara gidebilir. 25.000 dolar seviyesi korundu ve 26.700 dolar testi başarılıydı”.

Bitcoin Kilit Seviye

Pentoshi, Bitcoin’in toparlanması için en az bir buçuk ay bekledikten sonra, kral kripto para biriminin Nisan ayında ulaştığı yaklaşık 31.000 dolarlık yıllık zirveyi aşması gerektiğini söylüyor. Eğer bu seviye aşılırsa kripto kahini net biçimde “heyecana kapılacağını” yazdı.

“BTC: 6 – 8 haftalık bekleyiş. Daha yüksek dipler. Sadece bir şey kaldı. Bu yılın en yüksek seviyesinin üzerine çıkana kadar fazla heyecanlanmayacağım. Ancak bu kesinlikle iyi bir başlangıç.”

Pentoshi ayrıca, BlackRock‘ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunması ve Fidelity Investments tarafından desteklenen bir kripto borsasının başlatılması haberleri olmasaydı, BTC’nin düşeceğini söylüyor. Yani onlar olmasaydı kısa ve orta vadede kripto yatırımcısı adeta bitmişti ve imdada son anda yetiştiler.

“Bence Blackrock/Fidelity olmasaydı, muhtemelen çökmüş olurduk Boomers için gelecekteki talep anlamında oldukça büyük bir haberdi.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.100 doların üstünde bulunuyor. Üstelik ABD borsalarının zayıf performansına ve Powell’ın 2 faiz artışı daha kapıda açıklamasına rağmen bunu başarıyor.