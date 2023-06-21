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Kral kripto para birimi 30.150 doların üstüne çıktı ve RSI aşırı alım bölgesinin zirvelerine gidiyor. Risk iştahı artıyor. Artmaması fazlasıyla saçma olacaktı çünkü olabilecek en iyi şeylerden birkaçı oldu. Bitcoin fiyatının bir noktada soluklanması gerekiyor ancak boğalar hız kesmiyor. Son 24 saatte BTC fiyatı %11 arttı. Peki sıradaki hedef ne?

Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu?

Bitcoin (BTC) fiyatı istikrarlı biçimde yükseliyor ve 29.000 doları aştıktan sonra 30.200 doların ötesine gitmeye çalışıyor. Blackrock‘ın Bitcoin ETF onayına önden koşan kurumsal yatırımcılar devam eden ralliyi yönlendiriyor gibi görünüyor.

Borsa Yatırım Fonu (ETF), bir varlığın fiyatını takip eden ve yatırımcıların bu varlığa doğrudan sahip olmadan yatırım yapmalarını sağlayan bir finansal üründür. Blackrock’un Bitcoin ETF’si, onaya tabi olarak, BTC’nin hisse senetleri ve endeks fonlarına benzer şekilde geleneksel borsalarda dolaylı olarak işlem görmesine olanak tanıyacak. Bu da Bitcoin’i ve kripto para sektörünü daha geniş bir pazara açmaya hazırlanıyor.

Bitcoin ETF‘nin yakın gelecekte BTC fiyatlarını 40.000 dolara çıkabilir. Aşağıdaki rakamlar bunu mantıklı kılıyor.

ABD borsasının toplam piyasa değeri 40,5 trilyon dolar değerindedir.

Bu ABD borsası, mevcut küresel kripto piyasası kapitalizasyonundan (TOTALCAP) %3,600 daha büyüktür.

SPDR Gold Shares Kasım 2004’te ilk Altın ETF’sini (GLD) piyasaya sürdüğünde Altın fiyatı 700 idi.

Ağustos 2011’e gelindiğinde Altın fiyatı %250’lik bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.450 dolara ulaşmıştı.

Yukarıdaki grafik, GLD 2004 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde Altın fiyatının 699 dolar olduğunu göstermektedir. Altın 5 yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.450 dolara ulaştı. On-chain veriler, Blackrock’un ETF başvurusunun konuşulmaya başlanmasıyla kurumsal yatırımcıların BTC’de yükseliş pozisyonu almaya başladığını gösteriyor.

Bitcoin, Kripto Para Yorumu

Özellikle IntoTheBlock’un verileri, balina grubu yatırımcıların art arda 3 gün boyunca alım satım faaliyetlerini artırdığını ortaya koyuyor. 17 Haziran ile 20 Haziran kapanışı arasında büyük BTC işlemleri 11.360’tan 16.360’a yükseldi. Bu, sadece üç işlem gününde %47’lik büyük bir artışı temsil ediyor.

Düzenleyici otoritelerin bir Bitcoin ETF’sini potansiyel olarak onaylaması, Bitcoin’in bir varlık sınıfı olarak ana akım kabulü ve meşruiyetine yönelik önemli bir adımdır. İşler planlandığı gibi giderse, Bitcoin yatırımcıları BTC’nin yakın gelecekte 40.000 doları geri almasını bekleyebilirler.

Bitcoin eğer mevcut talep böyle artmaya devam ederse 33.000 dolara kadar ciddi bir engelle karşılaşmayabilir. Daha da önemlisi 31.000 dolar üstünde bir desteğin oluşması FOMO’yu tetikleyebilecektir.

Bu ay en kötü (SEC 2 dev borsaya dava açtı) ve en iyi (trilyon dolarlık devlerin Bitcoin’e girişi) şeyler oldu. Yatırımcı motivasyonu bu yüzden de artıyor. Saat 19:30 itibariyle BTC 30.700 doları da aştı.