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Ayı piyasalarının en sıkıcı günlerini Kasım, Aralık aylarında bıraktık ve Mayıs son provaydı gibi görünüyor. Artık bitti mi? Buna iddialı cevap verenlerin yanılacağından emin olabilirsiniz. Sadece güncel duruma bakarsak 2024 yılının çok daha parlak göründüğünü söyleyebiliriz. Faiz indirimleri, ETF onayları, ABD seçimleri, halving derken son derece enteresan bir dönem olacak.

Dünyaca Ünlü Kripto Analisti Yorumladı

Poppe yüz binlerce yatırımcıya ulaşan dünyaca ünlü bir analist. Üstelik son ralliye en fazla inanan isimler arasında yer alıyor. Dünyanın en popüler kripto analistlerinden olan Michael Poppe Bitcoin hakimiyetinin (BTC.D) hızla artmasıyla birlikte, yakında altcoinler için iyi olan bir konsolidasyon noktasına ulaşacağını söylüyor.

“Bitcoin hakimiyeti bir sonraki direnç noktasına yaklaşırken, Bitcoin de bir sonraki direnç noktasına ulaşıyor. Muhtemelen Bitcoin konsolide olmaya başlayacak, bu nedenle Altcoin’ler bir rahatlama dönemine yaklaşıyor ve hız kazanabilir.”

Bitcoin Ne Olacak?

Van de Poppe, böyle bir haftalık kazancın ardından BTC‘nin yakın zamanda bir konsolidasyon noktasına ulaşmasını bekliyor. Yazı hazırlandığı sırada 30.070 dolarda bulunan fiyat son 30.800 dolar testinde başarıya ulaşamadı. Ancak boğaların fiyatı 30.000 dolar üstünde tutma mücadelesi son bir testin ve hatta üstünde kapanışların mümkün olabileceğini söylüyor. Peki Poppe? Onun hedefi çok daha yukarıda.

“Bitcoin için tez hala geçerli. Biraz konsolide olacağımızı umuyorum (tekrar en yüksek seviyeye çıksak da çıkmasak da).”

Analistin BTC’nin 200 haftalık hareketli ortalaması (MA) ve üstel hareketli ortalamalarına (EMA) ilişkin yorumlarına bakarsak Bitcoin fiyatının 40.000 dolara ulaştığını göreceğiz.

“Büyük olasılıkla bu, Bitcoin’deki bu döngüdeki ilk gerçek dürtü. Bu sayede, 200 Haftalık MA ve EMA destek olarak duruyor ve büyük bir sıçrama + kurumsal ilgi meydana geldi. Ben 38,000-42,000 dolara doğru devam etmesini bekliyorum.”

Son olarak altcoin piyasalarına bakan kripto analisti, altcoin döngüsünün “depresyon” aşamasında olduğumuzu söylüyor.

“İşte buradayız. Altcoinlerde depresyon aşaması. Bazıları zaten hız kazanıyor, geri kalanının hala takip etmesi gerekiyor. Hacim yavaş yavaş artıyor, insanlar hala daha fazla acının gelmesini bekliyor. Depresyondan inançsızlığa. Kripto’da bundan sonra göreceğimiz şey bu.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.