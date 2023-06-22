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Türkiye Bu Kararı Bekliyordu! Bitcoin ve Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek? TCMB Faiz Kararı Detaylar!

Özet

  • TCMB faiz kararını açıkladı ve oranları %15'e çıkardı.
  • TL daha yüksek faiz artışı beklentisiyle düşmeye başladı.
  • Bitcoin fiyatı TL paritesinde 710.000 sınırına dayantı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:02
22 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed toplantılarının olduğu günlerde saat bir türlü 21:00 olmaz ve yatırımlar hızla volatilitenin artacağı dakikaları bekler. Bugün son birkaç yılın en önemli TCMB faiz kararı açıklanacağı için Türkiye’deki kripto yatırımcıları benzer bir duygu yaşıyordu. Nihayet saat 14:00 oldu ve faiz kararı açıklandı.

TCMB Faiz Kararı Neden Önemliydi?

Ekonominin başına Mehmet Şimşek’in geçmesiyle birlikte uzun süredir devam eden faiz indirimlerinin tersine döneceği beklentisi kesinleşmişti. Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı olması gerekeni yapmak için hazır olduklarının sinyallerini verdi. İki kıdemli Wall Street yöneticisinin Türkiye’de ekonominin başına geçmesi de artık bugüne kadar izlenen politikanın tersine dönebileceğini gösteriyordu.

Kripto para yatırımcıları için bu faiz kararı çok daha önemli çünkü çoğu TL kazançlarıyla yatırım yapıyor. Bitcoin fiyatının TL karşılığında değer kazanıp kaybetmesi genel piyasa koşulları kadar TL’nin performansıyla da ilgili.

Faizler beklentinin altında bir artışla %15’e çıkarıldı. Faiz tahminleri çoğunluklar %20’nin üstündeydi. Standard Chartered en düşük faiz tahminini yapan kurum olarak %14’e artış beklentisi açıklamıştı.

Diğer kurumların tahminleri sırasıyla şu şekilde;

  • UNICREDIT, MUFG ve Morgan Stanley %20
  • Capital Economics %22
  • BofA, Citibank ve JPMorgan %25
  • Goldman Sachs %40

Standard Chartered kadar faiz tahminine yaklaşan bir kurum olmadı. TCMB’nin faizleri %15 seviyesine de olsa çıkarmış olması izlenen yolun değişeceği beklentisini de kesinleştirmiş oldu.

Kripto Paralar Nasıl Etkilendi?

Öncelikle beklenti altındaki faiz artışı TL’nin 22,55’ten 23,6 seviyesine sıçramasına neden oldu. Sadece 0,95 TL’lik artışa bakarsak 15 dakikalık mum piyasanın tatmin olmadığını söylüyor.

TL’nin 20 bölgesine düşeceği varsayımları kripto yatırımcılarını endişelendiriyordu ancak şimdilik sorun ortadan kalkmış gibi. Dolar bazlı (dün) günlükte %10 artan fiyat eğer TL böylesine bir değer kaybı yaşasaydı Türk yatırımcıyı ciddi anlamda zarara uğratacaktı.

21milyon.com verilerine göre Bitcoin fiyatı son 24 saatte TL paritesinde %4,6 oranında arttı. USDT ise güne %0,69’luk artışla devam ediyor ve toplantı paniğiyle yapılan satışlar tersine dönmüş gibi.

Yukarıdaki grafik Bitcoin’in TL karşısında ne kadar hızlı değer kazandığını gösteriyor. BTC 680.000 TL’ye düştükten sonra kararın ardından 710.000 TL sınırına kadar dayandı.

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