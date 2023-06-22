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Dünya Bu Altcoin’i Konuşuyor! Dünyanın En Saygın Dergisi TIME’dan Dikkat Çeken Hamle!

Özet

  • Polygon Labs, kripto para sektöründe dönüştürücü bir güç olarak konumunu sağlamlaştırarak TIME 100 listesine girdi.
  • TIME'ın listeye Polygon Labs'ı dahil etmesi Polygon 2.0'ın piyasaya sürülmesini takip etti.
  • Öte yandan Polygon Labs, önemli bir kilometre taşı daha olacak olan Polygon PoS'u zkEVM Validium'a yükseltmek için kolları sıvadı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
13:50
22 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

MATIC token’inin arkasındaki şirket olan Polygon Labs, resmi Twitter hesabından dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan TIME’ın “2023’ün En Etkili 100 Şirketi” listesinde yer aldıklarına dair heyecan verici haberi paylaştı.

Polygon “TIME 100” Listesine Girdi

Dünya çapında en etkili kişileri öne çıkaran yıllık “TIME 100” listesiyle tanınan TIME dergisi, listenin kapsamını çeşitli sektörlere önemli katkısı olan şirketleri içerecek şekilde genişletti. Listenin 2023 baskısında Polygon Labs, kripto para sektöründe dönüştürücü bir güç olarak konumunu sağlamlaştıran önemli isimler arasında yer aldı.

Polygon Labs’ın TIME 100 listesine girmesi, ağın büyümesi ve Blockchain endüstrisi üzerindeki etkisinin bir ispatı olarak yorumlandı. TIME’ın bu kabulü, Polygon Labs’ın geçtiğimiz 18 ay içinde sektördeki en hızlı Zero Knowledge Proof (Sıfır Bilgi İspatı – ZK) sistemini piyasaya sürmesi ve ana ağdaki tek EVM eşdeğeri zkEVM’yi başlattığını söylemesinin bir sonucu.

Önceki hafta, ZK teknolojisi tarafından desteklenen sınırsız ölçeklenebilirlik ve birleşik likidite vizyonu olan Polygon 2.0 piyasaya sürüldü. Polygon 2.0, Polygon ekosistemi için geleceğe doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Polygon 2.0 vizyonunun temel bir parçası, her Polygon zincirinin bir ZK L2 olması gerektiğine dayanıyor

Polygon, Polygon PoS’a Geçiş İçin Teklif Sundu

Polygon Labs, Polygon PoS’u türünün ilk örneği merkeziyetsiz bir ZK Layer 2’si olan zkEVM Validium‘a yükseltmek için önemli bir geliştirme teklifi sundu. Bu, Polygon PoS’un Polygon 2.0 ekosisteminin temel bir parçası olmasını sağlayacağı için Polygon ekosistemi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Bir zkEVM Validium olarak Polygon PoS, düşük işlem ücretleri ve yüksek ölçeklenebilirliği korurken Ethereum’un eşsiz güvenliğini miras alacak.

Geliştirme teklifinin kabul edilmesi halinde, Polygon PoS 2 milyar dolarlık varlık, milyonlarca kullanıcı ve binlerce uygulama, 2024 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar ana ağda yayınlanabilecek bir yükseltme ile bu teknolojiye geçecek.

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