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Meme token furyası resmen geri dönmüş gibi gözüküyor ve popüler meme token PEPE de bunun ilk sinyallerini verdi. PEPE fiyatı son 24 saat içisinde %35 yükseliş elde etti ve yükselişini hala devam ettiriyor. Bunu Shiba Inu (SHIB) gibi diğer popüler meme coinler de takip etti ve herkes şu an PEPE Coin fiyatının yükseliş sebeplerini merak ediyor.

PEPE, Fiyat Rekoruna Gidecek mi?

Nisan ayı ortalarında piyasaya giriş yapan ve yarattığı sansasyon ile rekorlar kıran PEPE, aslında birkaç ay önceye kadar en çok konuşulan kripto para konumundaydı. Daha sonra sert düşüş yaşayan ve popülerliğini bir nebze kaybeden PEPE, şimdi ise geri dönüş sinyalleri veriyor. PEPE, 1,23 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine ulaşan kripto para sektöründe önemli bir paya sahip ve değerini artırmaya devam ediyor.

PEPE Coin Neden Yükseliyor?

PEPE’nin toplam piyasa değeri ise bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam piyasa değeri 633 milyon doların üzerine çıkan meme token, aslında tek bir gelişme ile bu ralliyi yakalamış olabilir. ABD merkezli dev kripto para borsası Gemini, Twitter üzerinde yayınladığı videoda PEPE’nin logosunu paylaştı. Bu videoda ise “to the Moon” ifadesi, birçok kişi tarafından beklenen bir ralli sinyali olarak algılandı.

Gemini tarafından yayınlanan videoda aynı zamanda ayı piyasasının bittiği iması bulunuyor. Bitcoin (BTC) fiyatının özellikle Federal Rezerv tarafından basılan sınırsız para nedeniyle yükselişi gösterilirken PEPE kesinlikle bundan faydalanacak kripto paralardan birisi olarak lanse edildi.

PEPE’nin bir diğer fiyat artış sebebi ise genel olarak piyasanın yeşil olması olabilir. BTC fiyatı da yeniden 30.000 dolara ulaştı ve 7 günde %20 artış yakaladı. Kripto para piyasasının da kısa sürede %10 üzerinde artış yakalaması, genel pozitif bir durum yarattı. Top 10 içerisinde BNB ve XRP dışında her bir altcoin neredeyse %5 üzeri yükseliş yakalamış durumda. Ancak PEPE yakaladığı %35 ve üzeri yükseliş ile kesinlikle yatırımcılarını diğer altcoinleri tercih edenlere göre daha çok memnun etmiş olabilir gibi gözüküyor.