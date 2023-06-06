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Kripto para piyasası 2022’yi zayıf bir notla kapatmış olabilir ancak piyasa değeri 2023’ün ilk çeyreğini 1,2 trilyon dolarla kapatmak için büyük ölçüde yükseldi. Bu başarının büyük bir kısmı, iddialara göre, Pepe ve DigiToads gibi meme coinlerin yükselişine bağlanabilir. Pepe, fiyatının yükseldiği göz önüne alındığında, bugünün piyasasında satın alınabilecek kripto para birimleri arasında yer alıyor olabilir. Öte yandan, iddialara göre DigiToads’un popülaritesindeki artış, hala ön satış aşamasında olduğu için ilgi toplamış olabilir. Ekibin açıklamasına göre Ethereum tabanlı meme token, hibrit ekonomik tasarımıyla büyük övgü topluyor.

DigiToads: Üçü Bir Arada Kripto Token

EKibin açıklamalarına göre, DigiToads, son teknoloji ürünü ekonomik tasarımı nedeniyle önde gelen analistlerin 2023 için takip edilebilecek kripto para birimi ico listesinde yer alıyor. Yeni nesil ekonomik çerçevesi, üç farklı kripto para biriminin birleştirilmesiyle geliştirilmiş: Bir stake portalı, bir kazan-kazan oyunu ve bir meme coin. Böylece, açıklamalara göre token ticareti yapmayı, NFT’leri stake etmeyi, Web 3.0 oyunları oynayarak ödüller kazanmayı ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ekibin iddialı açıklamalarına göre sadece platformun yerel tokenı TOADS’ı elinizde tutarak, Web 3.0 cüzdanınıza airdrop aylık ödüllere hak kazanacaksınız. Token, ağın ana kripto para birimi tokenidir ve ERC-20 protokolü üzerine inşa edilmiştir. Token, ön satış sürecine katılarak satın alınabilen çok yönlü bir coindir. Satış öncesi süreçte 10 aşama vardır ve bunlardan altısı tamamlanmıştır. DigiToads ekibi şimdiye kadar satış öncesi fonlamada 4,65 milyon dolardan fazla para topladı.

İddialara göre DigiToads’un çok sayıda oyun meraklısını çekmesine yardımcı olan en önemli özelliklerinden biri oynayarak kazanma oyunudur. Oyun, oyuncuların sezonun en iyi %25 skorerleri arasında yer almak için yarışmasını içeriyor. Bu yüksek skorcular ödül olarak TOADS tokenları ile ödüllendirilecek. Oyun sanal bir bataklıkta geçiyor ve her oyuncuya DigiToad adı verilen dijital bir yaratık eşlik ediyor. Açıklamalara gör bu DigiToad’lar olağanüstü güçleri ve oyuncuya rekabette avantaj sağlayabilecek benzersiz özellikleri nedeniyle öne çıkıyor. Bu DigiToad’lar için oyuncuların TOADS tokenlarıyla satın alabilecekleri iksirler, eğitim ekipmanları ve yiyecekler mevcut.

DigiToads ekibi ayrıca, hazineyi yönetmesine yardımcı olacak topluluktaki en yetenekli yatırımcıları keşfetmek için her ay ticaret yarışmaları düzenliyor. Bir ay içinde en yüksek ticari kar hacmini kaydeden yatırımcı yarışmayı kazanır. Kazanan ayrıca, hazine büyüklüğünü genişletmek için bir teşvik olarak kazançlardan küçük bir pay alır. Ayrıca, hazine yönetiminin nüanslarını öğrenmek için DigiToads ekibiyle birlikte eğitim alırlar. Becerileri ne kadar çabuk edinebileceklerine bağlı olarak, ekibe katılabilir ve günlük görevde onlara yardımcı olabilirler.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Pepe: Memecoin

‘Kurbağa Pepe’ ile ilgili memlerden esinlenen Pepe, iddialara göre, art arda rekor piyasa getirisi sağladığı için 2023’te dikkat edilmesi gereken altcoinler arasında yer alıyor. Yerel tokenı PEPE ve bir kullanıcının ağda karşılaşabileceği herhangi bir işlem yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılır. PEPE tokenı da Ethereum tarafından desteklenmekte ve deflasyonist bir kripto para birimi. Deflasyonist bir modelde, token arzı talebi aşmayacak şekilde yönetilir. Kıt bir arz, ekibin fiyat dalgalanmalarını azaltmasına yardımcı olur. İddilara göre token’ı öne çıkaran şey, popülerliğini artırmada çok önemli bir faktör olan vergisiz politikasıdır. Platform, herhangi bir işlem ücreti talep etmemekte, bu da onu diğer popüler meme paralarına göre daha uygun maliyetli bir alternatif haline getirmekte olabilir.

Sonuç

Ekibin iddialı açıklamasına göre hem Pepe hem de DigiToads sizi uzun vadeli kazançlara yönlendirebilecek güvenilir varlıklar olabilir. Ancak, piyasa analistlerinin TOADS’a özellikle ilgi gösterdiği iddia ediliyor. İddialara göre analistler incelemelerinde, DigiToad’un artık gelir elde etme seçeneklerinden daha fazlasını keşfedebileceğiniz hibrit ekonomik modelini övdü. Ayrıca, topluluk üyelerinin karar verme sürecinde nasıl söz sahibi oldukları göz önüne alındığında, büyümesi üzerinde olumlu bir etkiye katkıda bulunabilirler. Beklentilere gelince, ekibin iddialı açıklamalarına göre piyasa analistleri TOADS tokeninin önümüzdeki aylarda 40 kat artmasını bekledikleri için yükselişte olduğunu düşünüyorlar.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.