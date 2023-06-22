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Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, karşı saldırıya geçti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance’e açılan davadan sonra şimdi sıra Binance’in olmuş gibi gözüküyor. Binance US ve hukuk ekibi tarafından açılan davada, SEC’nin insanları yanılttığı ve yanıltıcı ifade kullandığı vurgulandı.

SEC, Binance Tarafından Dava Edildi

SEC, Binance’e karşı açtığı davada, Binance US olarak bilinen ayrı şirketin, Binance Global’e çalıştığını ve aslında müşteri fonlarının ayrı tutulması gerekirken Binance Global’e müşteri fon akışı olduğunu iddia etmişti. Bu kapsamda acil bir fon dondurma kararı bile aldıran SEC, daha sonra ise kararın kısmen bozulması ile sürpriz yaşadı. Binance US ekibi de bu yanıltıcı ifade üzerine gitmeye başlamış gibi gözüküyor.

SEC yöneticisi Gurbir S. Grewal, Binance ve CEO Changpeng Zhao’nun, müşteri fonlarını kullandığını ve yatımcıların varlıklarını kaybetme riskine maruz kaldığını aktarmıştı. Grewal, CZ’nin bütün platformları kontrol ettiğini aktarmıştı. SEC Başkanı Gensler de 5 Haziran tarihindeki açıklamasında, CZ ile Binance’in insanları kandırdığını vurgulamıştı.

Binance de Karşı Saldırıya Geçti

Binance ve hukuk ekibi ise 21 Haziran tarihinde açtıkları dava ile SEC’nin yanıltıcı ifade kullandığını vurguladı. Müşteri fonlarının Binance US’in dışına çıkmadığı belirtilirken, bununla ilgili hiçbir kanıt olmadığının da altı çizildi. Binance ve SEC davasında mahkemenin SEC yöneticilerine sorduğu bir soru ve cevap da bu kapsamda dava dilekçesine eklendi. İlgili soruda SEC’nin, Binance US müşterilerinin fonlarının Binance Global’e gittiğine dair net bir kanıtı olmadığını itiraf ettiği görülüyor.

SEC’nin buna nasıl cevap vereceği merak edilirken Binance yönetiminin karşı saldırıya geçmesi, Coinbase’in attığı adımlardan kaynaklanmış olabilir. Coinbase kripto para borsası da SEC tarafından açılan dava devam ederken SEC’e karşı çeşitli taleplerde bulunmuş ve aslında karşı saldırıya geçmişti. BNB fiyatı ise tüm bu yaşananlar sürerken 7 günde %7, 24 saat içerisinde ise %2 yükseliş elde etti ve bu kapsamda BNB’yi çok belirsiz bir sürecin beklediği söylenebilir.