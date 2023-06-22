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  •   Shiba Inu (SHIB) Ekibinden Büyük Adım: Yüzde 7000 Arttı – SHIB Fiyatı Nasıl Etkilenir?

Shiba Inu (SHIB) Ekibinden Büyük Adım: Yüzde 7000 Arttı – SHIB Fiyatı Nasıl Etkilenir?

Özet

  • Önde gelen meme tokenlardan Shiba Inu'nun (SHIB) geliştirici ekibinden yeni gelişme.
  • SHIB yakım oranı %7000 arttı.
  • Bu durum, SHIB fiyatına da yansıdı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
11:45
22 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörünün en popüler meme tokenlarından birisi olan Shiba Inu (SHIB), yeni gelişmeler ile gündemde. SHIB, fiyata da etki etmesi beklenen bir değişime imza atarak, SHIB yakım oranını %7000 arttırdı. Bu da SHIB fiyatının kısa sürede %11 yükseliş elde etmesini sağladı ve fiyat kritik direnç olarak görülen 0,000008 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

SHIB Yakım Oranı Arttı

SHIB yakım oranı an itibarıyla %6936,88’lik bir yükseliş elde etti ve bu da aslında token arzında inanılmaz bir düşüş anlamına geliyor. Son 24 saat içerisinde bile 341.504.230 adet SHIB yakıldığı görülüyor. SHIB ekibinin lider geliştiricisi olan Shytoshi Kusama, bu bilgiyi bir blog gönderisi ile paylaştı. Ünlü geliştirici, Shibarium isimli yeni projenin de geliştirilmekte olduğunu aktardı. Buna ek olarak aynı gönderide birkaç yeni sürpriz olabileceği de aktarıldı.

Shibarium’un piyasaya sürülmesinden önce bir veya iki sürpriz yapılabileceğini belirten ünlü isim, SHIB yatımcılarını beklentiye sokmuş gibi gözüküyor. Blog gönderisinin ilk paragrafında ise “Worldpaper” isimli projeye atıfta bulunulduğu görülüyor. Ünlü geliştirici, bunun SHIB ekosisteminin farklı noktalarına değinen bir teknik doküman olduğunu belirtti. Ekosistem bünyesindeki tokenların, ürünlerin, platformların, hizmetlerin ve SHIB, BONE, LEASH, TREAT, SHHHH-İ ve daha fazlasının bu teknik dokümanda yer alacağı aktarılıyor.

SHIB İçin Her Şey Yeni Başlıyor

Shytoshi, Worldpaper’ın, daha önce yayınlanan Woofpaper’dan farklı olduğunu belirterek bunun “merkeziyetsizlik aracılığıyla” dünyayı kurtaracak bir gelişme olduğunu ifade etti.

Aslında geliştiricinin yayınladığı bu doküman, kendisi için kötü bir gelişme. Çoklu-token yönetişim sistemine geçmesi planlanan SHIB ekosistemi için artık lider geliştirici rolüne ihtiyaç duyulmayabilir. Kuruculardan Ryoshi de bunu daha önce vurgulamış ve yönetimin tamamen merkeziyetsiz olacağını aktarmıştı.

SHIB ekibi tarafından yayınlanan blog gönderisine de bakıldığında aslında ekosistemin devamlı büyüme girişimleri ile anılacağı net olarak görülebiliyor. SHIB, son dönemdeki sessizliğini de bu gelişmeler ile bozabilir ve yükselişini devam ettirip yeni bir meme token furyası bile yaratabilir. Benzer yükselişin DOGE bazında da gelmesi aslında bu ihtimali artırıyor ve yatırımcıları heyecanlandırıyor.

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