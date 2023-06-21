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Dogecoin‘den (DOGE) sonra gelen toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci meme token Shiba Inu (SHIB), yeniden harekete geçti. SHIB son 7 gün içerisinde %7 yükseliş elde etse de aslında son 24 saat içerisindeki rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı.

SHIB İçin Boğa Yolculuğu Başladı mı?

Meme token denilince akla ilk gelenlerden olan SHIB, şu an kritik bir yolculuğa çıktı ve önemli bir dirence ilerliyor. 21 günlük EMA noktasına ulaşan SHIB için bu hedefin kırılması çok önemli. Bununla beraber SHIB’in rallisini devam ettirmesi muhtemel ve oldukça olası.

Dogecoin katili olarak görülen SHIB, piyasaya sürdüğü ekstra projeler ile aslında DOGE’dan daha fazla ses getirdi ancak fiyat olarak henüz bunun üzerinde kalıcı olamadı. LEASH ve BONE gibi ek kripto para projeleri ile ses getiren SHIB, bunların borsalarda listelenmesini bile sağladı. SHIB aslında bu genel ekosistem büyümesi ile uzun vadede kritik öneme sahip olabilir.

SHIB için sıradaki kritik direnç, 50 günlük EMA noktasında ve bu da 0,000008 dolara tekabül ediyor. SHIB, 24 saat içerisinde %2 yükseliş ile 0,00000734 dolara kadar yükseldi ve aslında ilk hedefinin burası olduğu görülüyor. Bu seviyenin üzeri daha önce de ciddi bir alım baskısı yaratmıştı ve bunun piyasaya daha çok alıcı çekmesi muhtemel.

SHIB Coin İçin En Kritik Seviye

Üçüncü ve en nihai direnç ise 200 günlük EMA olarak biliniyor. 0,00001 dolar seviyesi, SHIB için hem teknik hem psikolojik bir direnç. Bu spesifik EMA, genellikle uzun vade trendlerini belirlemesi ile biliniyor ve SHIB yatırımcılarının buradaki durumu çok kritik. Bu direncin üzerine başarılı bir yükseliş, uzun vadede SHIB için bir ralli demek olacaktır. Bunun yanı sıra SHIB için uzun vadeli ralli aslında genel olarak bir altcoin rallisi olarak da düşünülebilir.

Söz konusu ralli, sanıldığı kadar direkt ve net olmayabilir. Her bir olası hedef, ciddi kar satışlarını beraberinde getirip fiyatı kademe kademe aşağıya çekebilir. Bu sebeple SHIB için aslında belirli noktalarda kar satışı yapmak da yatırımcılara kazanç sağlayabilir. An itibarıyla kripto para sektörü ise hiç olmadığı kadar yeşil gözüküyor.