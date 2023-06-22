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Popüler altcoin’ler arasında başı çeken XRP‘nin ihraççısı Ripple, Singapur Para Otoritesi’nden Büyük Ödeme Kurumu Lisansı başvurusu için prensipte onay aldı. Bu onay, şirketin ABD dışında genişlemesi için oldukça önemli.

Büyük Ödeme Kurumu Lisansı Başvurusu İçin Prensipte Onay Aldı

XRP’nin ihraççısı Ripple, Singapur Para Otoritesi’nden yerel bir yan kuruluşun şehir devletinde düzenlenmiş dijital ödeme token ürünleri ve hizmetleri sunmasına izin veren Büyük Ödeme Kurumu Lisansı başvurusu için prensipte onay aldı.

Şirket kısa süre önce yaptığı açıklamada onayın aynı zamanda şirketin kripto destekli Talep Üzerine Likidite (ODL) hizmetinin müşteri kullanımını daha da ölçeklendirmesine imkan tanıyacağını söyledi. Hizmet, finans kuruluşlarının XRP‘yi köprü para birimi olarak kullanarak sınır ötesine anında para göndermesine imkan tanıyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada, Singapur’un “dijital varlıkların inovasyonunu ve gerçek dünyadaki faydasını ve küresel finansal sisteme sağladığı faydaları tanımak için yolun açık kurallarını belirlemede küresel bir lider olmaya devam ettiğini” söyledi. Şirketin Baş hukuk sorumlusu Stu Alderoty, diğer birçok ülkenin Singapur’un net bir sınıflandırma ve lisanslama çerçevesi geliştirmedeki öncü liderliğini yakından takip ettiğinin altını çizerken, Ripple’ın ülkeden nihai onayı alabilmesi için, başvuruyu sonuçlandırmak üzere birkaç adım daha atması gerektiğini belirtti.

En büyük ikinci stablecoin USD Coin‘in (USDC) ihraççısı Circle bu ayın başında Singapur’da Büyük Ödeme Kurumu Lisansı’nı almıştı. Crypto.com borsası da 1 Haziran’da lisans aldı ve ülkedeki Dijital Ödeme Token hizmetlerini genişletmeye devam edebileceğini söyledi.

“ABD Kaybediyor”

The Block’a konuşan Alderoty, röportaj sırasında İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve bir bütün olarak Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere diğer ülkelerin kripto için net kurallar koymak adına adımlar attıklarını ifade ederek “Ripple’ın işlerinin büyük çoğunluğunun ABD dışında, düzenleyici netlik sunan bu önemli merkezlerde olması şaşırtıcı değil” derken ABD’nin “kaybettiğini” ileri sürdü.

Piyasa gözlemcileri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) tarafından Coinbase ve Binance’e karşı açtığı son davalar ve yavaş hareket eden bir Kongre’den doalyı belirsizliğin ülkedeki yeniliği engellediğini savunuyorlar. SEC Başkanı Gary Gensler de dahil olmak üzere diğerleri, mevcut düzenlemelerin kriptoyu düzenlemek için zaten yeterli olduğunu iddia ediyor.

Alderoty, “Büyümeyi ABD dışında göreceğiz çünkü ABD bu geleceğe dönük düzenleyici yaklaşımı benimsemedi ya da gelişmek bir yana, ABD bu endüstrinin hayatta kalması için uygulanabilir bir düzenleyici çerçeve bile bulamadı.” dedi ve düzenleyici netliğin düzenlemeden muafiyet sağlanması anlamına gelmediğini de ekledi.