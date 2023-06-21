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  •   Alman Yatırım Bankası Berenberg Duyurdu! ABD’li SEC Şimdi de O Altcoin’leri Vuracak!

Alman Yatırım Bankası Berenberg Duyurdu! ABD’li SEC Şimdi de O Altcoin’leri Vuracak!

Özet

  • Alman yatırım bankası Berenberg'e göre SEC, şimdi de stablecoin'ler ve DeFi sektörünü hedef alacak.
  • Berenberg, SEC'in stablecoin'leri ve DeFi protokollerini mevzuata uygun hale getirmek isteyeceği görüşünde.
  • SEC'in stablecoin'leri hedef almasının DeFi ekosistemini zayıflatması ve altcoin'leri etkilemesi bekleniyor.
12:30
21 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Alman yatırım bankası Berenberg, 20 Haziran’da yayımladığı araştırma raporunda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para piyasasına yönelik sıradaki hedeflerinin stablecoin’ler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) olacak.

Berenberg’e Göre SEC’in Sıradaki Hedefleri DeFi ve Stablecoin’ler Olacak

Alman yatırım bankası Berenberg analistleri, SEC’in artık piyasa değeri açısından en büyük iki stablecoin olan Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) dahil olmak üzere stablecoin’leri ve DeFi  protokollerini mevzuata uygun hale getirmeye odaklanacağını belirterek ABD’li düzenleyicinin kripto para piyasasına yönelik sıradaki hedeflerinin onlar olacağını açıkladı.

Mark Palmer liderliğindeki Berenberg analistleri, SEC’in düzenlenmemiş DeFi protokollerinin düzenlenmiş kredi verenlere ve borsalara uygulanabilir alternatifler olarak hizmet etme potansiyelini azaltmak istiyorsa, DeFi’nin can damarı olarak hizmet eden stablecoin’leri hedef alabileceğini yazdı. Raporda, SEC’in bu stablecoinler‘i hedef alarak DeFi ekosistemini de zayıflatabileceği belirtildi. ABD’li düzenleyicinin DeFi sektörünü hedef alması bu alanda hizmet etmek için tasarlanarak piyasaya sürülen birçok altcoin’i sarsılacağı anlamına geliyor.

Berenberg analistleri, USDC’nin ABD’li düzenleyiciler tarafından hedef alınması halinde, 2023’ün ilk çeyreğinde toplamın net gelirinin yaklaşık yüzde 27’sine karşılık gelen USDC rezervlerinden faiz geliri olarak 199 milyon dolar elde eden Coinbase’in üzerindeki etkisinin yüksek olabileceğini ekledi.

SEC, bu ayın başında kripto para borsası Binance‘e, kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao‘ya (CZ) ve Binance.US’in işletme şirketine federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla dava açmıştı. ABD’li düzenleyici kripto para piyasasını şok eden bu davadan sadece bir gün sonra Coinbase borsasına da benzer suçlamalarla dava açtı.

SEC’in Kurduğu Baskının Kazananı Bitcoin Olacak 

Raporda, SEC’in kayıtsız menkul kıymetten ziyade bir emtia olarak sınıflandırdığı en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) kurulan bu baskının kazananı olacağı belirtildi.

Berenberg analistleri yüksek miktarda BTC tutan MicroStrategy’nin hisselerinin, şirketin Bitcoin alıp satmadan tutmaya odaklanmasından dolayı daha iyi performans göstereceğini çünkü düzenleyici baskının muhtemelen son yıllarda olduğundan daha fazla Bitcoin odaklı bir ABD kripto para endüstrisi doğuracağına inanıyorlar.

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