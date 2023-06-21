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  •   Sıraya Girdiler! Merkez Bankaları, IMF, JPMorgan, Amazon Gibi Devler Dijital Para İçin Kolları Sıvadılar!

Sıraya Girdiler! Merkez Bankaları, IMF, JPMorgan, Amazon Gibi Devler Dijital Para İçin Kolları Sıvadılar!

Özet

  • MAS, dijital paraların kullanım koşullarını belirlemek için ortak bir standart oluşturma çalışmalarına başladı.
  • IMF, Güney Kore ve İtalya merkez bankaları ile birlikte büyük şirketlerin katkıda bulunduğu bir whitepaper yayımlandı.
  • Whitepaper, CBDC'ler, stablecoin'ler gibi dijital paraların kullanımı için ortak bir protokol öneriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:40
21 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Singapur, stablecoin’ler, tokenize banka mevduatları ve merkez bankası dijital paraları (CBDC’ler) gibi dijital paraların kullanım koşullarını belirlemek için ortak bir standart oluşturmak üzere harekete geçti. Singapur Para Otoritesi‘nin (MAS) bir dijital para standartı inşa edilmesi konusunda yayımladığı teknik belgede (whitepaper) katkıda bulunanlar arasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Kore ve İtalya merkez bankalarının yanı sıra JPMorgan, Amazon, DBS Bank gibi küresel devlerin yer aldıkları görüldü.

MAS, Dijital Paralar İçin Ortak Standart Oluşturulması Üzerinde Çalışıyor

MAS, 21 Haziran’da Amaca Bağlı Para (PBM) üzerine bir teknik belge yayımlayarak, düzenleyicilerin dijital varlık transferi ve ticareti üzerine yoğunlaşmaya devam ettiği bir dönemde büyük bankaların ve yatırımcıların dijital paraları kullanmaları için bir ortak standart oluşturulmasını önerdi.

Teknik belge, dağıtık defter üzerinde CBDC’ler, tokenize banka mevduatları ve stablecoin’ler gibi dijital paraların kullanım koşullarını belirlemek için ortak bir protokol öneriyor. Belgede, göndericilerin dijital para işlemleri yaparken geçerlilik süresinden mağazalara kadar koşulları belirlemelerine imkan tanıyan PBM kavramı açık bir şekilde detaylandırılıyor.

Çalışma, MAS ve endüstri ortakları arasında dijital para kullanım durumları için temel dijital altyapı ve platformlar oluşturmaya yönelik bir iş birliği olan Project Orchid’in bir parçası. PBM’nin ihraçtan itfaya kadar olan yaşam döngüsünün yanı sıra onu destekleyen dijital paralarla arayüz oluşturacak protokolün ana hatlarının çizildiği teknik belgede, PBM protokolü, çoklu defter teknolojileri ve para biçimleriyle çalışarak, kullanıcıların tercih ettikleri dijital cüzdanları kullanarak dijital paraya erişmelerini ve dijital varlıkları transfer etmelerini sağlıyor.

Testler İçin Devlerle İş Birliği Yapıldı

Dev şirketler ve finans devleri, para transferini ve dijital varlık ticaretini daha verimli hale getiren PBM’yi test etmek için sıraya girmiş durumdalar. MAS’in FinTech biriminin baş sorumlusu Sopnendu Mohanty, yapılan iş birliklerine ilişkin olarak “Sektör oyuncuları ve politika yapıcılar arasındaki bu iş birliği, dijital para kullanımıyla birlikte ödeme verimliliği, yatırımcı edinimi ve kullanıcı deneyimi konularında önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı oldu. Daha da önemlisi, dijital paranın gelecekteki finans ve ödeme ortamının temel bir bileşeni haline gelme ihtimalini arttırdı.” dedi.

Örneğin Amazon, FAZZ ve Grab gibi şirketler, çevrimiçi perakende ödemeler için pilot kullanım örneği üzerinde iş birliği yaptı. Bu örnekte emanet düzenlemesi, ile ödemenin yalnızca müşterinin satın aldığı ürünler teslim aldığında serbest kalmasına izin verecek şekilde yapıldı. Ayrıca, tüketici deneyimlerini iyileştirmeye yönelik nakit iadesi ve diğer teşvikler için de PBM’nin kullanılması planlandı.

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