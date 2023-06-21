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  •   Efsane Analist En Büyük Altcoin İçin “Yok Artık” Dedirtti! Yüzde 80’lik Çöküş Bekliyor!

Efsane Analist En Büyük Altcoin İçin “Yok Artık” Dedirtti! Yüzde 80’lik Çöküş Bekliyor!

Özet

  • Kripto analisti B. Cowen, ETH'nin uzun vadeli trend göstergesini test etmek için 875 dolara düşmesini bekliyor.
  • Cowen'a göre, ETH'nin 2020'dekine benzer bir düşüş yapması durumunda nihai hedef seviyesi yaklaşık 400 dolar.
  • ETH, şu an analistin en kötü senaryo olarak işaret ettiği 400 doların yaklaşık yüzde 78 üzerinde işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
11:20
21 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, kripto para piyasasının yükseldiği dönemde aykırı bir çıkış yaparak Ethereum’un (ETH) sert şekilde düşebileceği konusunda uyardı. Analiste göre ETH yeni bir boğa piyasası koşusuna başlamadan önce uzun vadeli trend göstergesini yeniden test etmek için hazırlanıyor.

En Olası Senaryoda ETH İçin Hedef Seviye 875 Dolar Seviyesi

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni strateji oturumunda Ethereum‘un 2017’den bu yana destek olarak adil değer logaritmik regresyon bandına en uygun şekilde hareket ettiğini söyledi. Analiste göre logaritmik regresyon bandı, balon olmayan verileri kullanarak bir varlığın gerçeğe uygun değerini takip etmek için tasarlandı.

Cowen, iyimser senaryoda Ethereum’un trend göstergesinin üst sınırını yeniden test edebileceğini ve bunun en büyük altcoin‘in ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 875 dolar civarına denk geldiğini belirterek şunları söyledi:

İlginç olan şey Ethereum’un balon olmayan verilerine sağladığı uyuma göre adil değerinin 875 dolar olması ve önceki dip değerin 880 dolarda olması. Yani aslında ikisi de aynı. Ethereum önceki dip seviyesine geri dönecek olursa bu onu ait olduğu yere geri gelmesi anlamına geliyor. Bunu bir yıl önce de konuşmuş, ‘Bakın çocuklar, bence olacak olan şey ya gerileme bandına ineceğiz ya da onu yakalayana kadar yatay hareket edeceğiz’ demiştim. Eğer şimdi düşecek olursa, geçmişte ev dediğim yere gerileyecek olursa bu aslında önceki dip seviyenin yeniden ziyaret edilmesi olur.

En Kötü Senaryoda Ethereum’da İçin Nihai Hedef 400 Dolar

Cowen, en kötü senaryoda ETH‘nin 2020’nin Mart ayında yaşananlara benzer şekilde logaritmik regresyon trend çizgisinin altında kısa bir süre işlem görebileceğini ekleyerek “Bu, o seviyenin altına düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi, 2020’nin Mart ayında tüm regresyon bandının tamamen altına indik ve o dönemdeki çöküş sırasında regresyon bandının yaklaşık yüzde 34 altına düştü. Eğer buna benzer bir düşüş daha olursa, yani bu seviyenin yüzde 34 altına inersek, bu yaklaşık 400 dolarlık bir Ethereum‘a karşılık geliyor ki bu yüzden geçmişte bu rakamı en kötü senaryo ortamında potansiyel bir sonuç olarak ortaya atmıştım.” dedi.

ETH, bu yazının hazırlandığı sırada analistin en kötü senaryo olarak işaret ettiği 400 doların yaklaşık yüzde 78 üzerinde bin 813 dolardan işlem görüyor.

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