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  •   Diğerlerini Unutun! Altcoin Kralı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapacak!

Diğerlerini Unutun! Altcoin Kralı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapacak!

Özet

  • Kripto analisti Rekt Capital, Ethereum'un Eylül ayına kadar güçlü bir ralli yapmasını bekliyor.
  • Analiste göre Ethereum fiyatı bu ralli ile yüzde 20'nin üzerinde yükselebilir.
  • Kripto analisti Bennett'e göre ise ETH'nin yükselebilmesi için bin 800 doların üzerinde mum kapanışı yapmalı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:02
21 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti stratejisti Rekt Capital, altcoin piyasasındaki son düşüşe rağmen göreceli güç işaretleri göstermeye devam eden Ethereum‘un (ETH) yükselmeye hazır olduğunu iddia ederek yüzde 20’nin üzerinde yükseliş beklediğini açıkladı.

Ethereum’un Yüzde 20’nin Üzerinde Yükselmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Rekt Capital, en büyük altcoin Ethereum’un destek olarak bin 719 dolar seviyesini başarıyla yeniden test etmeyi başardığına dikkat çekti. Kripto para analistine göre, başarılı bir şekilde gerçekleşen yeniden test sonrası ETH önümüzdeki aylarda yüzde 20’nin üzerinde, yüzde 25’i bulan bir yükseliş beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

ETH yeniden testi hala başarılı. ETH bu turuncu kutunun dibinde fiyat istikrarının tadını çıkarıyor. Eğer burada kalmayı başarırsa turuncu kutunun tepesini tekrar ziyaret etmek amacıyla mavi yolu takip etmek için iyi bir konumda.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, Ethereum’da Eylül ayına kadar 2 bin 275 dolara giden yolda istikrarlı bir ralli öngördüğü görülüyor.

ETH’nin Önündeki İlk Engel Bin 800 Dolarda

Rekt Capital gibi Ethereum’da yükselişe bekleyen bir diğer analist ise Justin Bennett. Bennett, ETH’nin temel direnç seviyelerinin altında işlem görmeye devam etmesinden dolayı baskının yüksek olduğunu söyleyerek “Kripto para boğalarının bu hafta işi zor. ETH gibi piyasalar savunmasız görünüyor.” dedi.

Analistin ortaya koyduğu fiyat grafiği, ETH boğalarının hem yatay hem de düşen trend çizgilerini başarılı bir şekilde kırıp geçmeleri için bin 800 dolar seviyesinin üzerinde mum kapanışı yapılmasını şart koşuyor.

En büyük altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,95 yükselişle bin 813 dolardan, Bennett’in işaret ettiği seviyenin üzerinde işlem görüyor. Piyasa katılımcılarının ETH‘de yükseliş bekleyerek pozisyon almaları ve en büyük altcoin’in fiyatındaki yükselişin devam etmesi için günlük mum kapanışının bu seviyenin üzerinde olmasını gerekiyor.

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