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Bitcoin (BTC) fiyatı güne ciddi bir yükselişe ile başladı ve 29.000 dolara iğne attı. Altcoinler de bunu takip etse de takip oranının BTC’ye kıyasla çok daha az olduğu gözlerden kaçmıyor. BTC fiyatındaki sert hareketleri ve 3 boğa dönemini başarıyla tahmin eden bir analist ise BTC’nin bu performansını süreceğinde iddialı. Analist Peter Brandt, BTC’nin bütün altcoinleri performans olarak sollamaya devam edeceğini vurguladı.

Brandt, BTC Konusunda İddialı

BTC fiyatının ilk olarak 2017 rallisindeki çöküşünü günü gününe bilerek sektörde ciddi bir yer edinen Brandt, BTC’ye yönelik inancını kaybetmemiş. Analist Nisan ayı sonlarında BTC’nin piyasa hakimiyetinin artacağını vurgulamış ve kripto para piyasasının yine BTC liderliğinde devam edeceğini aktarmıştı.

Brandt, BTC piyasa hakimiyetinin Mayıs ayı gibi kırılmaya başlayabileceğini ve %50 üzerine çıkacağını belirterek yine haklı çıktı. Brandt şimdi ise BTC hakkında yeni bir açıklamada bulunarak yatırımcıları heyecanlandırdı.

Brandt aslında burada son dönemde ortaya çıkan ve BTC’nin piyasa hakimiyetini düşüren geçici sürelik altcoinleri eleştirip, BTC’nin uzun vadede bunların hepsinin performansını geride bırakacağını iddia etti. Mike Cautillo tarafından paylaşılan grafiğe yanıt veren Brandt, aslında dolaylı yoldan burada da yükseliş beklediği mesajını verdi. Paylaşılan grafikte BTC piyasa hakimiyeti için ilk hedefin ise %60 seviyesi olduğu görülüyor. BTC, daha önceki boğa dönemlerinde benzer seviyelere ulaşmış ve daha sonra yatay seyretmişti.

BTC Boğası Sonrası Altcoin Rallisi Gelir mi?

Peki BTC böyle bir hareket gerçekleştirdikten sonra kripto para sektörünü neler bekliyor? BTC için %60 ve üzeri piyasa hakimiyeti, net boğa sinyali olarak görülüyor. Bunun devamında ise birçok yatırımcının beklediği ünlü altcoin boğası gelebilir. Brandt bu konuda net açıklama yapmasa da daha önceki ralli dönemleri hep benzer şekillerde ilerledi.

BTC fiyatı an itibarıyla 28.800 dolar seviyelerinden işlem görüyor ve %7,5’lik 24 saat dahilindeki yükselişi ile kesinlikle kripto para sektöründe heyecan yarattı. Kripto para sektöründeki bu sert yükseliş kısa sürede 155 milyon dolarlık short pozisyonun da tasfiye olmasına yol açtı ve genel olarak boğa havası geldi denilebilir.