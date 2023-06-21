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ABD Menkul Kıymetler ve Bosa Komisyonu‘nun (SEC) menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve Coinbase’e ayrı ayrı dava açmasının ardından Bitcoin (BTC) 24 bin 700 dolara kadar düşmüştü. En büyük kripto paranın bu düşüşün ardından hızla toparlanarak 29 bin dolara dayanması ve beraberinde altcoinler’i de taşıyor oluşu yatırımcıları “Bitcoin ve altcoinler neden yükseliyor” sorusunu sormaya itti. Şimdi gelin BTC ve altcoinler neden yükseliyor sorusunun yanıtını bulmaya çalışalım.

Bitcoin ve Altcoinler Neden Yükseliyor?

SEC’in Binance Coinbase’e dava açması sonrası Bitcoin 15 Haziran’da 24 bin 700 dolara kadar düşmüştü. ABD’li düzenleyicinin Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) gibi birçok büyük altcoin‘i menkul kıymet olarak sınıflandırması ise altcoin piyasasında çöküşe neden oldu. Kripto para piyasasının Bitcoin liderliğinde toparlanarak yükselmeye başlaması sonrası SEC’in piyasaya indirdiği dabenin etkilerinin kısa sürede atlatıldığı şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

Bitcoin ve altcoin’ler için en önemli gelişmenin Greyscale’in Bitcoin fonundaki (GBTC) ciddi hacim ve fiyat artışı olduğu görülüyor. Güncel verilerle GBTC’deki fiyat artışı yüzde 10’u aştı. Greyscale’in Bitcoin fonundaki bu fiyat artışı ilk olarak BlackRock, ardından WistomTree ve son olarak ise Invesco gibi dev varlık yönetim şirketlerinin spot Bitcoin ETF’i başvurusu yapmasıyla tetiklendi. Yaptığı ETF başvurularının reddedilmemesiyle ün kazanmış dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i başvurusu burada kilit bir rol üstlendi.

Piyasa katılımcıları, SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i başvurusunu onaylaması halinde Greyscale’in yaptığı GBTC‘nin bir Bitcoin ETF’ine dönüştürülmesi başvurusuna da yeşil ışık yakacağına inanarak pozisyon alıyorlar. Yatırımcılar GBTC fonunun ETF’e dönüşeceğini fiyatlarken bu dolaylı olarak Bitcoin fiyatını da yukarı çekiyor.

BTC ve Altcoinler’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 7,49 yükselişle 28 bin 798 dolardan el değiştiriyor.

SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoin listesini büyük altcoin’lerle genişletmesi ve bu genişletmenin devam edeceğinin sinyalinin verilmesi sonrası ezilen altcoin piyasası Bitcoin’e kıyasla daha ağır adımlarla hareket ediyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 5,03 yükselişle bin 814 dolardan işlem görüyor. CMC’nin sunduğu en büyük 25 altcoin listesinde 8,95 yükselişle Litecoin‘in (LTC) öne çıktığı görülüyor.