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Yönetimi altında yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık varlık bulunan küresel varlık yönetim şirketi Invesco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurup geri çektiği spot Bitcoin ETF’i başvurusu için yeniden harekete geçti. Şirket, BlackRock ve WisdomTree’nin spot Bitcoin ETF’i için SEC’e yaptıkları başvurular üzerine kendi başvurusunu 19b-4 formu ile ABD’li düzenleyiciye sundu.

Invesco’nun Yaptığı Spot Bitcoin ETF’inin Detayları

Invesco, spot Bitcoin ETF‘i ile yatırımcıların Bitcoin’e dolaylı yoldan yatırım yapmalarına yardımcı olacak. Şirketin yaptığı resmi başvuruda “Cboe BZX Borsası, 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu uyarınca ve Bölüm 19(b)(1) hükümleri uyarınca, Invesco Galaxy Bitcoin ETF’inin BZX Kural 14.11(e)(4) Emtiaya Dayalı Tröst Hisseleri kapsamında listelenmesi ve işlem görmesi için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na önerilen bir kural değişikliği başvurusunda bulunmaktadır.” denildi.

Cboe BZX Exchange‘in Başkanı, 20 Haziran 2023 tarihinde önerilen değişikliğe yeşil ışık yakmıştı. Borsanın şimdi söz konusu değişikliğin uygulanma tarihini borsa bildirimi aracılığıyla duyurması bekleniyor.

Invesco’nun spot Bitcoin ETF’i profesyonel saklama şirketlerini ve diğer hizmet sağlayıcıları kullanarak yatırımcılara Bitcoin‘e dolaylı olarak yatırım yapmalarını sağlayacak. Bu şekilde yatırımcılara doğrudan varlığa yatırım yaptıklarında her zaman bulamadıkları önemli korumalar sağlanacak. Yatırımcılar spot Bitcoin ETF’i aracılığıyla iflas, siber saldırılar ve diğer risklere karşı korunacaklar.

Invesco, yaptığı başvuruda yatırımcıların paralarını gevşek bir şekilde düzenlenmiş offshore araçlara yönlendirmek yerine, Bitcoin yatırımları için başka araçlara erişimleri varsa BTC‘deki ana yatırımlarını koruyabileceklerini ve aynı şekilde yararlanabileceklerini savunuyor.

Devler Spot Bitcoin ETF’i İçin Sıraya Girdi

Invesco’dan önce son bir haftada spot Bitcoin ETF’i ile ilgili birçok dev varlık yönetim şirketinin harekete geçtiği görüldü. Günün ilk saatlerinde ABD’de önde gelen bir varlık yönetim şirketi olan WisdomTree Investments, SEC‘e spot Bitcoin ETF’si için başvuru yaptı. Bundan önce ise multi-trilyon dolarlık varlık yöneticisi BlackRock, sürpriz bir şekilde SEC’e spot Bitcoin ETF’si için başvurusunda bulunmuştu.