Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan Blackrock’ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunda bulunmasından yaklaşık bir hafta sonra ABD’nin en büyük varlık yöneticilerinden biri olan WisdomTree Investments da aynı şeyi yaptı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) spot Bitcoin ETF’i “WisdomTree Bitcoin Trust” için başvuru yaptı.

Blackrock’ın Ardından Şimdi de WisdomTree Investments Harekete Geçti

Yönetimi altında 90 milyar doların üzerinde varlık bulunan ve ETF devi olarak da bilinen WisdomTree Investments, SEC’e bir borsa yatırım fonu olan ‘WisdomTree Bitcoin Trust’ için başvuru yaptı. WisdomTree Investments’ın spot Bitcoin ETF’i başvurusu Blackrock’ın bir spot Bitcoin ETF‘i başvurusu yapmasından sadece bir hafta sonra geldi.

İlginç bir şekilde ana akım ABD’li finans şirketleri, SEC’in menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gibi ciddi iddialarla pazar payına göre en büyük iki kripto para borsası olan Coinbase ve Binance‘e ayrı ayrı dava açmasından sadece iki hafta sonra kripto paralara ilgi göstermeye başladılar.

WisdomTree Bitcoin ETF’ine İlişkin Detaylar

WisdomTree Investments, yatırımcılar için düşük işlem ücretlerini korurken Bitcoin Trust ile Bitcoin fiyatına maruz kalmalarını sağlamak istiyor. Şirket, bugün erken saatlerde SEC’e yaptığı spot Bitcoin ETF’i başvurusunda, tröst’ün bu hedefe ulaşmak için Bitcoin tutacağını söyledi. Ayrıca, WisdomTree Bitcoin ETF’si en büyük kripto paranın değerlemesinden bağımsız bir fiyatlandırma kaynağını kullanacak.

Öte yandan Blackrock, ETF ürünü için saklama hizmetini ve spot piyasa verilerini kullanarak Coinbase ile ortaklığını sürdürecek. Blackrock’ın spot Bitcoin ETF’si, piyasaya sürüldüğünde kurumsal yatırımcıları kripto para piyasasına çekmek için önemli bir konumda olacağı değerlendiriliyor.

Blackrock, WisdomTree Investments gibi devlerin spot Bitcoin ETF’i için başvuru yaparak harekete geçmeleri sonrası kripto para dünyasının gözü spot Bitcoin ETF’sini reddetmesi üzerine SEC’e dava açan Grayscale‘e çevrildi. Piyasa uzmanları, gözlemciler ve analistler, dev varlık yönetim şirketlerinin spot Bitcoin ETF’i için adeta kuyruk oluşturmaya başlamış olmalarından hareketle Grayscale’in davayı kazanmasını beklediklerini belirtiyorlar.