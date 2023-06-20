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  •   Bu Altcoin’ler Uçabilir! Milyarder Bitcoin Yatırımcısı Druckenmiller Şimdi de O Sektörün Peşine Düştü!

Bu Altcoin’ler Uçabilir! Milyarder Bitcoin Yatırımcısı Druckenmiller Şimdi de O Sektörün Peşine Düştü!

Özet

  • Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller, yapay zekanın (AI) potansiyelinin oldukça büyük olduğunu düşünüyor.
  • Druckenmiller'a göre AI sektörü resesyon ortamında bile sürdürülebilir büyüme belirtileri gösterebilir.
  • Ünlü milyarderin öngörüsünün gerçekleşmesi AI tabanlı altcoin'lerin de yükselmesi anlamına geliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:22
20 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Milyarder Bitcoin yatırımcısı Stanley Druckenmiller, yaklaşmakta olan resesyon işaretleri arasında bile yeni gelişen teknoloji sektörü yapay zekadan (AI) umutlu olduğunu söyledi. Druckenmiller, kriptonun aksine yapay zeka teknolojisinin gerçek olduğuna inandığını da ekledi.

“Kriptonun Aksine Yapay Zekanın Gerçek Olduğuna İnanıyorum”

2020’de Bitcoin satın almasıyla kripto para dünyasının gündemine oturan milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller, Bloomberg’e verdiği yeni bir röportajda, yapay zeka teknolojisinin çok büyük bir şey olduğunu ve internet kadar devrimci olabileceğini iddia etti.

Druckenmiller’a göre yapay zeka teknolojisinin merkezindeki sektörle ile ilgili şirketler giderek daha fazla konuşulmaya başlanan resesyon ortamında bile sürdürülebilir büyüme belirtileri gösterebilecek olursa sektör ABD borsalarının geri kalanından daha iyi performans göstermeye devam edebilir:

Kripto paraların aksine yapay zekanın gerçek olduğuna inanıyorum. İnternet kadar dönüştürücü olabilir. Bu çok büyük bir şey. Sanırım kamuoyuna açık bir şekilde, eğer tüketici temel malları resesyonda fiyatlarını artırabiliyorsa, Nvidia gibi bir şirketin siparişleri ve kazançları sert bir inişte yüzde 70 artarsa neden artmasın? Muhtemelen olacağını düşündüğüm şey de bu. Yüksek değerleme seviyesine rağmen Nvidia’nın düşeceği bana göre net değil. Tarih, resesyonda çok iyi kazançlarınız varsa ve bunlar sürdürülebilirse, bu hisse senetlerinin gayet iyi olacağını kanıtlamıştır. Eğer sürdürülebilir değilse piyasa bir şekilde bunu anlayacaktır.

Druckenmiller, yapay zeka sektörünün son altı aydır yatırım şirketinin long (uzun) pozisyonlarını domine ettiğini de ekledi.

Ünlü milyarderin yapay zeka açıklaması doğrudan olmasa da dolaylı yoldan kripto para piyasasındaki yapay zeka tabanlı altcoin’leri yakından ilgilendiriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) gibi birçok büyük altcoin‘i menkul kıymet olarak sınıflandırması altcoin piyasasını sarsmış, yatırımcı güvenini olumsuz yönde etkilemiş olsa da Druckenmiller’in öngörüsünün gerçekleşmesi The Graph (GRT), Oasis Network (ROSE), Ocean Protocol (OCEAN) gibi yapay zeka tabanlı altcoin’lerin de yükselebileceği anlamına geliyor.

“Henüz Sapla Saman Birbirinden Ayrılmış Değil”

Druckenmiller, yapay zekanın yükseleceğine dair güçlü inancını ifade ediyor olsa da sektörün henüz oluşum aşamasında olmasından dolayı yapay zeka şirketlerinin tamamının başarılı olmasının mümkün görünmediğini belirterek “Resesyon olsun ya da olmasın yapay zeka sektöründekilerin tamamı başarılı olamayacak çünkü henüz sapla saman birbirinden ayrılmış değil.” dedi.

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