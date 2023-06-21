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Kripto para piyasası çok hareketli bir güne başladı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), milyonlarca dolarlık short pozisyonu tasfiye eden bir ralli yaşadı. BTC fiyatı, birkaç saat önce 29.000 dolara iğne attı ve Mayıs ayının başındna beri görülmeyen bir noktaya ulaştı. 155 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye olmasına neden olan bu yükseliş, bütün kripto para sektörüne yansıdı.

Altcoinlerin Geneli Yükselişe Geçti

BTC fiyatı 24 saat içerisinde %7,6 yükseldi ve an itibarıyla 28.803 dolardan işlem görüyor. Bunu %4,8 ile Ethereum (ETH) takip ederken burada da kritik 1.800 dolar seviyesinin üzerine çıkıldığı görülüyor. Son haftalarda sert düşüş yaşayan XRP ise 24 saat içerisinde %2,1 yükseliş elde etti ve 0,49 dolar seviyesinde tıkandı. XRP için asıl ralli 0,51 doların aşılmasından sonra başlayabilir gibi gözüküyor.

Top 10 içerisindeki tabloya bakıldığında Cardano (ADA) %7,7 ve devamında Solana (SOL) %4,7 yükseliş ile ön plana çıkıyor. Ancak burada asıl incelenmesi gereken BTC ve bunun hareketleri olacaktır.

BTC ve ETH Fiyat Hedefleri

BTC fiyatı 29.000 dolara iğne atsa da bunun üzerinde kapanış elde edemedi. 30.000 dolar psikolojik destek noktasına ilerleyecek olan BTC, yeterli hacim olursa bunu kırabilir. 30.000 doların kırılması ve daha sonra yatay seyre geçilmesi ise çok muhtemel. Böyle bir durumda altcoinler harekete geçebilir. BTC fiyatının yeni iyi haberler ile de 30.000 doların üstündeki dirençleri ziyaret etmesi muhtemel. Olası bir geri dönüşte ise 26.000 dolar kritik destek olacaktır.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) için de durum nispeten benzer gözüküyor. ETH/USD paritesi elde ettiği yükselişe rağmen 1.880 dolardaki kritik direnci geçmeyi başaramadı. BTC’nin hareketine paralel ilerlemesi bekenen ETH, son ralli ile 1.880 doları kırabilir ve 2.000 dolara ilerleyebilir. Olası bir kötü durum senaryosunda ise 1.750 dolar destek olacaktır.

XRP Coin Fiyat

XRP ise kesinlikle en hassas duruma sahip olan kripto paralardan birisi konumunda. RSI, yeniden 68 seviyesinin üzerine çıktı ve bu net bir alım işareti veriyor. RSI, 70 seviyesinin üzerine çıkmadan XRP’nin 0,51 doları görmesi gerekiyor. RSI için 70 seviyesinin üzeri, aşırı alım anlamına geliyor ve satış baskısı da bunun beraberinde gelebilir.

XRP fiyatı için 0,51 dolar sonrası analistlerin hedefi, 0,70 dolar olarak biliniyor. Şu an her şeyin yeşil ancak yavaş ilerlediği XRP, önümüzdeki günlerde patlamaya aday.