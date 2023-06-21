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İlk ve en büyük Blockchain tabanlı stablecoin olan USDT’nin ihraççısı Tether, ABD dolarına endeksli USDT’sin ihraç sürecini ölçeklenebilirlik ve hız için tasarlanmış bir Layer-1 Blockchain’i Kava (KAVA) üzerinde de yapacağını duyurdu. Duyuru sonrası Kava ağının yerel varlığı KAVA fiyatı zıpladı.

Tether’in USDT’si Kava Ağına Geliyor

Stablecoin devi Tether, 2018 yılında kurularak piyasaya sürülen Kava ağı üzerinde de USDT ihracı yapacağını açıkladı. Şirket, Kava ağının Ethereum sanal makinesinin esnekliğini hız, düşük işlem ücretleri ve kripto para dünyasındaki en büyük organik ekosistemlerden biri olan Cosmos’un yazılım geliştirme kitinin birlikte çalışabilirliği ile birleştiren bir ortak Blockchain tasarımı ile inşa edilmesiyle öne çıktığını belirterek bu yönde bir karar alındığını belirtti.

Tether’e göre Kava ağının sahip olduğunu benzersiz mimari, kullanıcıların protokol üzerinde Cosmos‘un “bölgeler” özelliğinden yararlanmasına imkan tanıyor. Geçtiğimiz ay Kava, kullanıcılara daha fazla güvenlik, ölçeklenebilirlik, işlevsellik ve işlem hızı sunmak amacıyla altyapısında yükseltme yapmış, “Kava 13” ana ağ güncellemesini uyguladığını duyurmuştu.

USDT’nin Kava ağına entegrasyonu ile birlikte USDT’nin ihraç edildiği ağların sayısı 8’e çıkmış oldu. Kava’dan önce USDT ihracı Ethereum, Solana, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni ve Tron dahil olmak üzere çeşitli ağlarda yapılabiliyordu.

Tether’in Duyurusu Sonrası KAVA Fiyatı Zıpladı

Ağı üzerinde USDT ihraç edileceği haberiyle Kava’nın yerel varlığı KAVA fiyatı hızla yükseldi. Altcoin, yüzde 12’nin üzerinde yükselerek 0,9172 dolara kadar çıktı. Altcoin’in fiyatı Tether’in duyurusu öncesinde 0,88 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

KAVA, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 12,50 yükselişle 0,9157 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in son 24 saatte hareket ettiği fiyat aralığının dip noktası 0,8092 dolarda, tepe noktası ise 0,9172 dolarda.