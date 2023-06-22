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Bitcoin (BTC), 30 bin dolar seviyesini geçerek yükselişini sürdürüyor. Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 5,25 yükselişle ve 588.65 milyar dolar piyasa değeri ile 30 bin 325 dolardan işlem görürken dev Bitcoin balinaları harekete geçmiş durumda.

Bitcoin’deki Güncel Görünüm

Bitcoin’deki son fiyat rallisi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) doğru yol alan spot Bitcoin ETF başvuru selinin ortasında geldi. Bu trendi dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın yaptığı spot Bitcoin ETF’i başvurusu tetikledi ve Bitcoin’in değeri o zamandan bu yana 100 milyar dolar arttı. BlackRock‘ın Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasından bu yana BTC fiyatı yüzde 20’nin üzerinde yükseldi.

Bitcoin, performansı diğer tüm altcoin‘leri geride bıraktı ve piyasa üzerinde hakimiyeti yüzde 50’nin üzerine çıktı. Önceki trendlerden farklı olarak Bitcoin’in performansı hisse senetlerinden ayrışarak Nasdaq 100 ile negatif korelasyon göstermeye başladı. Şu anda 2021’den bu yana ilk kez böyle bir negatif korelasyonun gözlemlendiğine işaret ediyor.

Bitcoin’deki Balina İşlemleri

Nisan ayının başından bu yana, son üç aydır Bitcoin balinaları yoğun bir şekilde birikim yapıyorlar. Bitcoin fiyatı 30 bin doları geçerken de büyük balina işlemleri kaydedildi. Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment yaptığı son raporlamada “Fiyat 30 bin 6 bin doları aştıktan sadece 2 saat sonra BTC ağında değeri 1 milyon doları aşan 259 işlem gerçekleştirildi. Daha fazla yükselişin olacağının göstergesi için hacimin muhtemelen artmaya devam etmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal katılımın yanı sıra, yatırımcı duyarlılığı bu hafta EDX Markets adlı yeni bir kripto para borsasının faaliyete geçmesiyle olumlu bir destek aldı. Bu kripto para borsası Citadel Securities, Fidelity Digital Assets ve Charles Schwab gibi dev şirketlerden destek alıyor oluşu ile oldukça önemli bir konumda. Tüm bu pozitif gelişmeden önce ise piyasa SEC’in son atağından etkilenmiş ve bu durum kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığının sarsılmasına ve likiditenin düşmesine yol açmıştı. SEC, Binance ve Coinbase’e ayrı ayrı dava açarak, Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) başta olmak üzere birçok önde gelen altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı. Öte yandan Fed’in sıkı para politikasını sürdürmesi ve daha fazla sıkılaştırmaya gitmesi ihtimali piyasasının önündeki önemli bir engel olmaya devam ediyor.