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SOL Coin fiyatı 2021 yılında 250 doları aşarak 1 doların altından alım yapan yatırımcılara ciddi kar getirmişti. Erken dönemde gelecek vadeden projeleri tespit etmek zor ancak imkansız değil. Dev yatırım şirketlerinin bugünden sermaye koyduğu girişimlerin çoğu halen 50 milyon dolar piyasa değerinin altında ve bu onların yüksek kazanç potansiyelini gösteriyor.

Binance Destekli Coinler

Bunların arasına artık biri daha katıldı. Binance Labs, Cosmos ekosisteminde zincirler arası güvenlikten yararlanan çapraz zincir akıllı sözleşme platformu Neutron için 10 milyon dolarlık bir fonlama turuna öncülük etti. Neutron, Cosmos Hub’da Replicated Security ile piyasaya sürülen ilk tüketici zinciridir ve akıllı sözleşme geliştiricilerinin Cosmos ekosisteminde kolayca ölçeklenebilir DApp’ler oluşturmak için altyapı ve güvenlikten yararlanmasına olanak tanır.

Fonlar, Neutron’un blockchain yazılımının devam eden gelişiminde kullanılacak, Neutron ekosisteminin genişlemesini teşvik edecek ve yeni geliştiriciler arasında güvenli ve kullanıcı dostu DApp’lerin oluşturulmasını kolaylaştıracaktır.

Binance duyurusunda şunlar yazıyordu;

“Binance’in risk sermayesi ve kuluçka kolu olan Binance Labs, güvenli DeFi altyapısı ve araçlarının geliştirilmesini desteklemeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak Neutron için 10 milyon dolarlık bir finansman turuna öncülük etti. CoinFund tarafından yönetilen tura Delphi Ventures, LongHash Ventures, Semantic Ventures ve Nomad Capital katıldı.”

Binance İşletme Direktörü Yibo Ling şunları söyledi;

“Binance Labs olarak, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir ekosistem için zemin hazırlayan erken aşama projelere yatırım yapmaya kararlıyız. Neutron’un mühendislik yetenekleri Cosmos Hub’daki geniş bir geliştirici grubu tarafından kullanılabilecek temel altyapı için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Neutron ile yakın çalışmayı ve teknik ilerlemelerinin daha geniş geliştirici topluluğuna katkısına tanık olmayı dört gözle bekliyoruz.”

ATOM Neden Yükseliyor?

Neutron tarafından sağlanan fayda aslında Cosmos ekosistemini daha iyi hale getiriyor. Bu da ATOM talebinin daha da artabileceği anlamına gelir. Dolaylı yoldan bu yapılan yatırım Cosmos ekosistemine olduğu için fiyat 9 dolar sınırına kadar dayandı. Elbette bugünkü yükselişte son BTC rallisinin de katkısı vardı.

Neutron Nedir?

Neutron, Interchain DeFi için en güvenli çapraz zincir akıllı sözleşme platformudur. Cosmos SDK ve CosmWasm için yerel destek ile oluşturulan Neutron, geliştiricilerin uygulamalar ve zincirler arasında yüksek birlikte çalışabilirlik ile uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler oluşturmasına olanak tanır.

Binance gibi devlerin desteğini alan proje eğer geliştiricilerin ilgisini çekmeye devam ederse Cosmos ekosistemindeki en değerli varlıklardan biri olabilir. 2022 çöküşünde LUNA bu altyapıyı kullanıyordu ve milyarlarca dolarlık piyasa değerine ulaştı.