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Dünyanın önde gelen Blockchain ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, Kazakistan’da yerel bir dijital varlık platformunun lansmanını duyurdu. Hareket, Binance’in geçen yıl Ekim ayında bir dijital varlık platformunu yönetmek ve Astana Uluslararası Finans Merkezi’nde (AIFC) saklama hizmetleri sağlamak için AIFC Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (AFSA) bir lisans almasını takip ediyor.

Binance’dan Kazakistan Adımı!

Kalıcı lisans aynı zamanda Binance’e Kazakistan’da düzenlemeye tabi bir platform statüsü vererek sağlam uyumluluk ve güvenlik kontrollerine tanıklık ediyor. Yeni borsa, takas ve dönüştürme hizmetleri, para birimlerinin yatırılması ve çekilmesi, kripto varlıkların saklanması ve takas ticareti sunma yetkisine sahip olacak. Yeni platformun lansmanı, 20 Haziran 2023’te hükümet yetkilileri, Kazakistan bankacılık sektörü temsilcileri ve Binance Kazakistan liderliğinin katılımıyla düzenlenen bir basın etkinliğinde duyurulmuştu.

Kazakistan Dijital Geliştirme, İnovasyon ve Havacılık Endüstrisi Bakan Yardımcısı Asset Turysov’a göre hükümet, AIFC, kripto para borsaları ve ikinci kademe bankalar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için özel bir girişim yürütüyor. Kazakistan Ulusal Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Mali İzleme Ajansı ve Finansal Piyasayı Düzenleme ve Geliştirme Ajansı, şimdiden mükemmel sonuçlar veren bu projede yer almaktadır. Turysov açıklamalarında şunları söyledi:

Geçtiğimiz yıl boyunca Kazakistan’daki düzenleyiciler, kripto para birimi endüstrisinin gelişimine yönelik önemli adımlar attı. Binance, Kazakistan’a kripto varlıklarının düzenlenmesi için bir yasal çerçeve ve genel bir politika geliştirmenin yanı sıra hükümet ve kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler dahil olmak üzere çeşitli eğitim girişimlerinin uygulanmasında yardım sağlamıştır.

Binance Kazakistan Genel Müdürü Zhaslan Madiyev, Binance’in ülkedeki beş düzenleyici kurumla verimli bir şekilde çalıştığını belirtti. Madiyev açıklamalarında şunları ekledi:

Tüm düzenleyicilere, tüm kripto para birimi endüstrisinin gelişimine büyük katkılarından dolayı derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Kazakistan düzenleyicileri ile sürekli iletişim halinde olmamız sayesinde, yıl sonuna kadar yerel kripto para borsası kullanıcıları için ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletmeyi ve platformda onaylanan ve kullanıma sunulan en az 100 dijital varlığa sahip olmayı planlıyoruz.

Kripto’ya Büyük Destek!

Kazakistan’ın Freedom Finance Bank bankası, yeni borsa kullanıcıları için platformdaki kullanıcı hesabına itibari para transfer etmelerini sağlayan bir hizmet geliştirdi.

Bank Freedom Finance Kazakistan JSC Genel Müdürü Ablaykhan Ospanov, Kazakistan’da kripto para borsalarının işletilmesi için bir pilot projenin başlatılmasını “tüm sektör için büyük bir destek” olarak nitelendirdi ve şu ifadelere yer verdi:

Birçok ülke Kazakistan’ın örneğini izleyebilir. Blockchain ve kripto para sektörünün gelişimi için büyük bir potansiyel görüyoruz ve bunu büyütmek için de büyük çaba harcıyoruz.

Binance Kazakistan kullanıcıları, bakiye, spot ticaret ve dönüşüm kullanarak kripto para birimleri alıp satabilir ve sunulan hizmet yelpazesinin genişlemesi bekleniyor.