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Kripto para piyasaları son birkaç gündür moralleri düzeltmeye başladı ve fiyat uzun bir aranın ardından 29.400 dolarda. Ünlü ekonomist heyecanın devam edeceğini söylüyor ve bugünleri büyük bir fırsat olarak nitelendiriyor. Peki Krüger neler söyledi? Kripto para yatırımcısı neden şok olacak?

Ünlü Ekonomist Bitcoin Yorumu

Ekonomist ve kripto trader Alex Krüger, BlackRock Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun BTC’nin “yılın en kolay long girişlerinden birini” temsil ettiğini düşünüyor. Yani ona göre bu haberin ardından fiyatın beklenen hızda yükselmiyor oluşu aslında yatırımcılara çok kolay bir kazanç fırsatı sundu. Geçtiğimiz Perşembe günü, dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu.

Krüger, bu kadar çok yatırımcının ETF haberini görmezden gelmesinin “inanılmaz” olduğunu söylüyor. Ünlü ekonomiste göre 2024 yılında ETF onayı gelecek ve o günden sonra Bitcoin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Grayscale, VanEck ve Cathie Wood başvurularına rağmen şimdiye kadar hiçbir Bitcoin spot ETF başvurusu onaylanmadı. SEC, Ekim 2021’de iki Bitcoin vadeli işlem ETF’sinin piyasaya sürülmesine yeşil ışık yaktı.

Kripto Yatırımcısı Şok Olacak

Krüger, ilk Amerikan ETF’sinin onaylanmasının ardından altının fiyatının hızla yükseldiğini belirtiyor, ancak sıçramanın birincil nedeninin bu fon olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.

“ABD’deki ilk altın destekli ETF olan GLD 18 Kasım 04’te piyasaya sürüldü. Altın kısa süre sonra hızla yükseldi ve yedi yıl içinde %318’lik bir artış kaydetti. O dönemde altının ana itici güçlerinin para politikası ve enflasyon beklentileri olduğunu unutmayın; ETF sadece akışları mümkün kıldı.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada günlükte %10 kazançla 23.318 dolardan alıcı buluyor. Kral kripto para birimine iştahı artıran şey ETF başvuruları oldu ve onay ihtimaline duyulan inanç katlanarak artıyor.

Bitcoin kısa vadeli zaman dilimindeki grafiklerde aşırı alım bölgesine ulaşıyor ve talep toparlayabilmek için bir miktar geri çekilme yaşayabilir. Ayı piyasalarında uzaklaşan yatırımcıların önemli bölümü henüz oyuna dönmüş değil. Bu da eğer istikrarlı yükseliş sürerse onları şok edebilir.