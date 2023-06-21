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Haziran ayı kripto paralar için sürprizlerle doluydu. Trilyon dolarlık devlerin SEC ile restleşmelerine şahit oluyoruz. Ay oldukça hızlı başlamıştı ardından baş döndüren olaylar silsilesi devam etti. Heyecan dorukta ve GBTC talebi artıyor. Gündem yoğun olduğu için yatırımcılar çoğu detayı gözden kaçırdı fakat büyük hareket kapıda gibi görünüyor.

Haziran Kısa Özeti

Detaylara inmeden önce bu ay kripto para piyasalarında neler olduğunu hatırlayalım. Haziran yeni başlamıştı ve 2023’ün en sakin haftasına girdiğimizi düşünüyorduk. Ancak SEC kripto 2 dev kripto para borsasına soruşturma başlattı. SEC’in saldırgan tutumu zaten biliniyor ve harekete geçmek için volatilitenin en düşük olacağı zamanı seçti. Bu davalar Bitcoin fiyatını 20.000 dolara düşüremedi.

Peki sonra ne oldu? Trilyon dolarlık devler kripto paralara girmeye başladı. Müjdeler geldikçe Bitcoin fiyatı da yükselmeye başladı. SBERBANK, BlackRock ve diğerleri. Şimdi detaylara inelim.

Kripto Paralara Kurumsal Akın

Kurumsalların kripto para yatırımı yapması için ETF onayları veya geleneksel finans kuruluşlarının kripto hizmetleri vermeye başlaması şart. Bu kripto varlıkların saklanmasından doğan operasyonel riskleri almak istemeyen yatırımcılar için önemli. Fidelity Crypto geçtiğimiz yıl sonunda en büyük adımı attı. Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi bireysel ve kurumsal müşterilerine kripto para satmaya başladı.

Haziran ayında çok daha fazlası oldu.

SBERBANK

Rusya’nın en büyük bankası SBERBANK bu ay müşterilerine kripto para alım/satım hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Sürekli ötelenen takvim nihayet bu ay tamamlanacak gibi görünüyor. Bu Rusya merkezli kripto talebinde önemli miktarda büyümeye neden olabilir. Bu duyuru 8 Haziran tarihinde yapıldı.

Çin Devlet Bankası BOCI

12 Haziran tarihine geldiğimizde ülkenin en büyük kurumlarından biri Ethereum ağında 200 Milyon CNH tutarında tokenize menkul kıymet ihraç etti. Çin kripto paralara karşı gerçekten mesafeli mi? Eğer öyleyse nasıl oluyor da devlet bankası aracılığıyla Ethereum ağında token ihraç edebiliyor? Ayın iyi ve gözden kaçan haberlerinden biri buydu.

Ethereum ağında daha token ihracı, hizmet planı kripto için kurumsal talebi Asya bölgesinde katlayabilecek bir gelişmedir.

21Shares

21Shares Lido DAO ETP (LIDO) isimli ETP likit stake platformunun yerel tokeni LDO’ya yatırım imkanı sunacak. 12 Haziran tarihinde yapılan duyuru likidite eksikliği nedeniyle kapatılan fonlara rağmen yapıldı. Kurumsalların altcoin riskini artıracağına inanan 21Shares bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyor olmalıydı.

BlackRock

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi, 10 trilyon doların üstünde varlık yöneten BlackRock 15 Haziran tarihinde büyük müjdeyi verdi. Spot Bitcoin ETF başvurusunu resmen yaptı. Coinbase Custody Trust Company burada saklama hizmeti verecek. Vay canına SEC’i davasından sadece günler sonra dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi düzenleyici kuruma adeta rest çekiyor.

Deutsche Bank

BlackRock hamlesinden 5 sonra Deutsche Bank, Bafin’e kripto paralar gibi dijital varlıklar için saklama hizmeti sunmak için lisans başvurusu yaptı. Bu hamle, Deutsche Bank’in kurumsal bankacılık bölümünün genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank zamanlaması manidar bu hamlesiyle gündeme oturdu.

EDX Markets

20 Haziran tarihinde Citadel Securities, Fidelity, Schwab tarafından desteklenen kripto para borsası EDX Markets faaliyetine resmen başladı. Saklama hizmeti sunmayacak bu platform kurumsallara takas hizmeti verecek. Kuruculara bakarsak bu adımın da BlackRock başvurusundan aşağı kalır yanı yok.

Fidelity 4,5 Trilyon dolar yönetiyor.

Cidatel dünyanın en büyük piyasa yapıcılarından biridir ve 50’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Schwab 7,13 trilyon dolar yönetiyor.

WisdomTree

21 Haziran (bugün) ETF devi WisdomTree SEC’e yeni bir Bitcoin yatırım fonu için başvuru yaptı. Daha önce çok sayıda ret alan şirket BlackRock ve diğerlerinin cesaretiyle motive olmuş görünüyordu.

Invesco

Tüm bunlar yetmezmiş gibi 1,5 trilyon dolarlık varlık yöneten Invesco da SEC’e spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı. Bugün yapılan başvuruyla birlikte 21 günde 8 ekstra yükseliş haberi görmüş olduk. Bunlardan sadece 1 tanesi bile boğa sezonunda Bitcoin’i ATH’a götürebilecek güçteydi.

Spot Bitcoin ETF

ETF borsa yatırım fonu demektir. İhraççı şirket X varlığı rezervlerinde tutar ve ETF olarak bunun borsada alınıp satılmasına yardımcı olur. Bitcoin özelinde düşünelim. BlackRock 40 bin BTC satın alacak ve ETF ihraç edecek. Bu varlıklar Coinbase tarafından saklanacak. Yatırımcılarsa NASDAQ borsasından hiçbir hack riskini almadan Bitcoin’e yatırım yapabilecek.

Bitcoin uzun vadeli pozitif performansı nedeniyle boğa piyasalarında risk sermayedarlarının ağzını sulandırıyor. İşte bu grup sıfır riskle kolay biçimde Bitcoin’e yatırım yapma imkanı bulacak. Tesla’nın bugün 1 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladığını hayal edelim. ETF ile her gün 1 milyar dolarlık Bitcoin alımları görebiliriz ve bu borsalara da bireysel yatırımcı talebini artırır.

Spot Bitcoin ETF Onaylanacak Mı?

ETF başvurusu yapan şirketlere bakın. Toplamda 25-26 trilyon dolar varlık yönetiyorlar. Sadece BlackRock tek başına 10 trilyon dolardan fazla varlık yönetiyor. Bunların hepsinin 15 gün içinde başvuru yapması sizce de anlamlı değil mi? ETF başvurusu için aylarca süren hazırlıklar yapmanız gerekir. Muhtemelen dünyanın en büyük yatırım şirketleri doğru zamanda başvuru yapmak için hazır bekliyordu.

BlackRock başvurusu onları cesaretlendirdi ve ETF onayının geleceğine kesin olarak inandılar. Siyasi ve ekonomik anlamda dünyanın en büyük şirketi BlackRock ve bugüne kadar 576 ETF başvuru yapmalarına karşın sadece 1 kez ret aldılar.

SEC vadeli ETF onayı verdi ve spot ETF reddiyle ilgili mantıklı bir savunma oluşturamıyor. Eğer günün sonunda onay verecekse bunu 240 gün içinde yapacak. Çünkü BlackRock’a ret verip sonrasında (örneğin birkaç yıl içinde) başka bir şirkete onay vermesi finans devinin SEC’in başına bela olması demek.

GBTC ETF Davası

Hiç GBTC grafiğini incelediniz mi? Son başvurular talebi ciddi anlamda artırdı. GBTC negatif primi 4 Mayıs seviyelerine kadar iyileşti. Bu heyecan verici çünkü nitelikli yatırımcılar ETF onayına inandıkları için GBTC’nin şu an indirimli olduğunu görüyor ve kolay kazanç fırsatını değerlendiriyor.

Fakat bir sorun var. Grayscale hayatta kalabilmek için GBTC ETF onayına ihtiyaç duyduğu için SEC’e dava açmıştı. Dava devam ederken SEC bu başvuruları onaylayabilir mi? Kendiyle çelişmeyecek mi? İşte size gelecekten bir haber. Yakında SEC ve Grayscale arasında bir anlaşma olduğunu görebiliriz. Veya Grayscale gönüllü olarak ETF onayı gelmesi için davayı geri çekecektir.

Bitcoin ve Geleceği

İşte Grayscale davasında bu iki gelişmeden biri olduğunda kripto para piyasaları muhtemelen spot Bitcoin ETF onayına günler kaldı diyerek FOMO aşamasına geçecek. Bitcoin için 31.000 dolar üstünde yeni desteklerin oluşması 2024 halving öncesi bize gerçek bir zirve getirebilir.

Peki bu iyimserlik nereden geliyor? Altın bu konuda harika bir örnek. Spot Altın ETF’i NYSE’de işlem görmeye başladıktan sonra fiyat 2004 seviyesine hiç düşmedi. Piyasa değeri ETF öncesi 1 trilyon dolardan şimdi 11 trilyon dolara ulaştı.

Yukarıdaki grafik kripto para yatırımcılarını gelecekte onay ihtimali %100’e yaklaştıkça alım yapmaya itebilir.