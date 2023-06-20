Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki çöküş aylardır yatırımcıların canına okudu fakat Haziran ayı sürprizlerle geldi. Trilyon dolarlık finans devleti kripto alanında cesur adımlar atıyor. Artan iştah yakın gelecek Bitcoin fiyatının da hızla toparlanmasını sağlayabilir.

Kripto Paralar Son Dakika

EDX Markets faaliyetine resmen başladı. Trilyon dolarlık devler Citadel Securities, Fidelity, Schwab tarafından desteklenen kripto borsası BTC fiyatını yukarı taşıyabilir. Wall Street’in en büyük oyuncuların destek bulan platform sektöre yönelik ilginin devam ettiğini gösteriyor.

EDX Markets, Coinbase ve Binance gibi diğer kripto borsalarından önemli ölçüde farklı. Birincisi, Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash gibi kripto para birimleri sunuyor. SEC’in finansal menkul kıymetler olduğuna inandığı binlerce kripto tokenden ise kaçınıyor.

Diğer bir fark ise, non-custodial bir şirket olması, yani müşteri fonlarını doğrudan idare etmemesi. Bunun yerine, insanların kendi aralarında kripto para birimleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri hizmeti veriyor.

EDX, gözetim dışı bir yaklaşım kullanarak müşteri fonlarını tutmanın getirdiği risklerden kaçınmayı amaçlıyor. Ayrıca, FTX‘in çöküşünde rol oynayan müşteri fonlarının karıştırılması riskinden de bu sayede kurtulmuş olacak.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Fidelity tarafından yakında Spot Bitcoin ETF için başvuru yapılması bekleniyor. Diğer taraftan BlackRock zaten başvuru yaptı. Son EDX hamlesi de geleneksel finansın en büyük oyunlarının kriptoyla ilgili attığı son adımdı. SEC baskısına rağmen Haziran ayında atılan bu adımlar yakında Bitcoin fiyatının 30.000 dolar üstünde sağlam bir destek oluşturmasını sağlayabilir. Son 24 saatte 2 kez 27.000 doların üstüne çıkan Bitcoin fiyatı henüz istenen performansı gösteremiyor.

Kripto para düzenlemeleri konusunda ABD Stablecoinler özelinde adımını Temmuz ayında atacak. Trilyon dolarlık devlerin cesaretine bakılırsa yakında Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkların da resmen meşrulaştığını görebiliriz. Bu aşamadan sonra yatırım fonları, kurumsal yatırımcılar, belirli miktarda sermayenin üstündeki bireysel yatırımcılar da daha az risk alarak kripto paralara dahil olabilecek. Bu durum kripto paralara olan güveni katlayacağı için piyasalarda ciddi toparlanma sinyali olarak görülüyor.

Son olarak daha fazla yatırımcının bu alana girmesine imkan tanıyan hamleler likidite eksikliği sorununu da ortadan kaldırabilir.