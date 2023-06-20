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FED’in faiz kararı ve SEC’nin kripto şirketlerine ardı ardına açtığı davalar kripto para piyasasının yeniden hareketlenmesine neden oldu. FED Başkanı Jerome Powell, Haziran ayı toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasına karşın ekonomide gidişata bağlı olarak yılın ilerleyen aylarda yeniden faiz artışı gerçekleştirebileceklerinin sinyalini verdi. Öte yandan ekonomik gidişata ilişkin önemli göstergelerden biri olan ABD İnşaat İzinleri de az önce açıklandı.

Piyasalarda Gözler Kritik ABD Verilerinde

FED‘in politika faizini sabit bırakmasına karşın FED Başkanı Jerome Powell’ın ekonomideki gidişata göre yılın ilerleyen aylarında yeniden faiz artışlarına devam edilebileceğinin sinyalini vermesi ve şahin açıklamalarda bulunması, kripto para piyasasında düşüş yönlü bir etki yarattı. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Binance ve Coinbase’e ardı ardına açtığı davalar da kripto para piyasasındaki belirsizlik durumunun artmasına neden oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği devam ederken piyasalarda gözler, ABD’den gelen kritik verilere çevrildi. ABD İnşaat İzinleri az önce açıklandı.

ABD İnşaat İzinleri (Mayıs) Açıklanan: 1,491M (Beklenti: 1,425M Önceki: 1,147M)

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde CoinMarketCap (CMC) verilerine göre %1,8’lik değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca fiyattaki yükselişin yanı sıra Bitcoin’in piyasa hakimiyetinde de (BTC.D) önemli bir artış kaydedildi.

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), 1735 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,07 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

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