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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (20 Haziran 2023)

Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (20 Haziran 2023)

Özet

  • Son 24 saatte %1,5'lik bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 26.800 dolar seviyelerine ulaştı.
  • Bitcoin'in piyasa hakimiyeti (BTC.D), %50'yi geçti.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CMC verilerine göre 1,07 trilyon doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
11:15
20 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Fiyattaki artışın yanı sıra Bitcoin’in piyasa hakimiyeti de (BTC.D), son yükselişlerin ardından %50’yi aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ise 1,07 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin Güne Yükseliş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Bitcoin‘in piyasa hakimiyetinde de (BTC.D) önemli bir yükseliş yaşandı. BTC’nin piyasa hakimiyeti, uzun bir aranın ardından yeniden %50’yi aştı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,4 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1730 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,07 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasası, güne düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in güne yükseliş ile başlamasıyla birlikte gün içerisinde değer artışlarına hız kazandıran ve çift hanelere yakın yükselişler kaydeden kripto para birimleri oldu. Stacks (STX), %9’un üzerinde bir yükseliş kaydederek CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu ve büyük ölçüde piyasadaki yükselişe öncülük etti. Frax Share (FXS), Optimism (OP), Flare (FLR) ve Render Token (RNDR) da yine kaydettikleri değer artışları ile piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı.

Ancak Bitcoin’deki yükselişe karşın BTC piyasa hakimiyetinin de artmasıyla beraber gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu. KuCoin Token (KCS), Flow (FLOW), Theta Network (THETA), Trust Wallet Token (TWT) ve XRP kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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