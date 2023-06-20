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Kripto para piyasası son dönemdeki belirsizlikler yüzünden meme coinlere olan ilgisini nispeten kaybetse de bunun tamamen bittiğini söylemek mümkün değil. SEC’nin açtığı davalar ve yarattığı korku ortamı öncesinde kripto para sektöründe rekorlar kıran PEPE ve benzer meme coinler, şimdi ise yeni yeni ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki şu sıralar hangi meme coinler diğerlerine baskın geliyor?

Popüler Meme Coinler

DEXTools verilerine bakıldığında, özellikle adı nispeten daha az duyulan ve daha düşük likiditeye sahip birkaç meme coinin, diğerlerinin önüne geçtiği görülüyor. Söz konusu meme coinlerin PEPE, APE ve BOB gibi çok bilinen kripto paraları da geçmesi aslında bunların gelecek vaat ettiğini düşündürebilir. Yine de yatırımcıların kripto para yatırımı ve meme coin yatırımı konusunda çok dikkatli olmaları gerektiği unutulmaması gereken bir unsur.

DEXTools verilerine bakıldığında en çok konuşulan meme coinin 4CHAN olduğu görülüyor. Bunu Unleash, SCAM, Planet ve AiDoge takip ediyor. Peki bu meme coinlerin özellikleri tam olarak neler ve nasıl PEPE veya APE gibi önde gelen kripto paralardan daha çok konuşuluyorlar?

4CHAN Coin

4CHAN, isminden de anlaşılabileceği gibi popüler sosyal medya platformu 4chan ile eşleştirilmesinden kaynaklı yükseliş ve tanınırlık elde etmiş durumda. 18 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan 4Chan, düşük likidite nedeniyle her an ciddi bir değişim yaşıyor.

UNLEASH Coin

UnleashClub (UNLEASH) ise 17 Haziran tarihinde piyasaya giriş yaptı ve Bitget ile MEXC gibi borsalarda listelendi. 6 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan UNLEASH de son dönemin en popüler projeleri arasında yer alıyor. UNLEASH, “gerçek potansiyeli ortaya çıkarma” üzerine geliştirilen bir proje olsa da hedefin ne olduğu belirtilmiyor.

SCAM Coin

SCAM ise çok daha tartışmalı bir kripto para projesi. 1,1 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olup 19 Haziran tarihinde piyasaya sürülen proje, şaibeli akıllı kontrat özellikleri ile gündemde ve bu projeye dikkatli yaklaşmakta fayda var.

PLANET Coin

PLANET ise 30 Mayıs tarihinden beri sektörde ve ünlü analist Jacob Bury tarafından tanıtıldı. 79 milyon dolar üzerinde toplam değere ulaşan PLANET, nispeten daha çok likiditeye ulaşılmasını sağlayabilir.

AIDOGE Coin

AiDOGE ise 19 Haziran tarihinden beri sektörde ve bu da yapay zeka odaklı bir meme coin olarak görülüyor. Kullanıcıların platform üzerinde yazılı komutlardan meme üretebileceği belirtiliyor.