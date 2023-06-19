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  •   Elon Musk, Bu Meme Tokenı Dibe Gönderdi: Fiyatı Yüzde 30 Düştü!

Elon Musk, Bu Meme Tokenı Dibe Gönderdi: Fiyatı Yüzde 30 Düştü!

Özet

  • Elon Musk, daha önce övdüğü meme token BOB'a karşı harekete geçti.
  • BOB'un yapay zeka bot hesabı askıya alındı.
  • BOB fiyatı %30 çakıldı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
11:00
19 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Twitter, son dönemde adından çokça söz ettiren yapay zeka tabanlı bir bot hesabı askıya aldı ve bu kararın arkasında Elon Musk yer alıyor. Elon Musk,Explain This Bob” olarak bilinen yapay zeka botunun, dolandırıcılık ile ilgili olabileceğini vurguladı ve bunun devamında hesap anında askıya alındı. İlgili bot, direkt olarak popüler meme token BOB ekibi tarafından geliştirilmişti.

BOB Token’a Darbe

Elon Musk, 18 Haziran tarihinde ilgili bota yanıt olarak bir tweet attı ve bunun “scam kripto hesabı” gibi göründüğünün altını çizdi. Bunun devamında hesabın askıya alınacağını belirten Musk’ın ekibinden tepki ise gecikmedi ve Explain This Bob hesabı kapatıldı.

Explain This Bob hesabı kısa sürede 400.000’den fazla takipçiye ulaşmıştı ve aktif olarak kullanılıyordu. OpenAI’in GPT-4 modeli kullanılarak Prabhu Biswal tarafından geliştirilen bot, hesabı etiketleyerek soru soranlara yapay zeka ile cevap vermeyi hedefliyordu. Proje aynı zamanda ERC-20 tabanlı meme token Bob Token (BOB) ile de ilişkili. Nisan ayında piyasaya sürülen BOB, bu olay sonrasında bir anda %30 sert düşüş yaşadı.

Meme token furyasına dahil olmaya çalışan BOB, bunu bir bakıma başarsa da Elon Musk’ın attığı son adım resmen BOB’un mezarını kazdı.

Elon Musk’In daha önce 20 Nisan 2023 tarihinde ise “BOB’u seviyorum” tweeti attığı biliniyor. Musk, yine direkt olarak botun cevaplarından birisine yanıt vermişti ve şu an neden böyle bir U dönüşü yaptığı bilinmiyor.

BOB Ekibi Çaresiz

Bu olayın hemen sonrasında ise BOB ekibinin resmi hesabı konuyla ilgili kamuoyu yaratmak üzerine çalışmalara başladı. Twitter üzerinde #FREEBOB etiketi paylaşılmaya başlandı ve Elon Musk’ın bu yasağı kaldırması talep edildi. Eğer BOB, söz konusu Twitter hesabının desteğini kaybederse sosyal medya bilinirliği konusunda çok büyük darbe almış olacak. Elon Musk’ın atacağı adım heyecanla beklenirken, DOGE destekçisi olduğu bilinen Musk’ın bir rakip meme token için yeniden harekete geçmesi beklenmeyebilir. Ancak konu kripto para sektörü olunca her an her şey mümkün olabilir ve BOB ekibi yeterince tepki toplayabilirse durum değişebilir.

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